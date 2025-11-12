VÁŽNA nehoda na Zemplíne: Auto preletelo cez plot a pristálo tesne pred domom! DESIVÉ FOTO z miesta havárie

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)
ZEMPLÍNSKE JASTRABIE - V okrese Trebišov došlo k vážnej dopravnej nehode. Vodič automobilu Peugeot zišiel z vozovky, narazil do oplotenia rodinného domu, po čom sa auto prevrátilo na strechu tesne pred rodinným domom. Vodič ako zázrakom prežil.
Na Hlavnej ulici v obci Zemplínske Jastrabie v okrese Trebišov došlo k dopravnej nehode osobného vozidla Peugeot. Auto po havárii pristálo tesne pred rodinným domom.
"Vodič z doposiaľ nezistených príčin zišiel mimo vozovku, narazil do oplotenia rodinného domu a vozidlo sa prevrátilo na strechu.Vodič je pri vedomí, komunikuje a je v opatere záchranárov," informovala košická krajská polícia. Cesta je prejazdná v jednom jazdnom pruhu, dopravu na mieste riadia policajti.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)