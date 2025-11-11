Šokujúce zábery: Vodič auta vyletel zo zákruty! VIDEO Letel desiatky metrov ponad schody

SAO PAULO - V brazílskom São Paule sa odohrala nehoda, ktorá vyzerala ako scéna z akčného filmu. Auto spadlo z prudkého schodiska a skončilo prevrátené. Vodič však vyšiel z trosiek takmer nezranený.
Let vzduchom a pád na schody
V sobotu skoro ráno, okolo 5:30, prechádzal 48-ročný Railson Souza cez štvrť Jardim Apura v São Paule, keď z neznámych príčin zišiel z cesty. Bezpečnostné kamery zachytili moment, keď jeho auto vyletelo do vzduchu, minulo zákrutu a namiesto odbočenia sa rútilo priamo na strmé pešie schodisko.
Auto sa prevrátilo, kovové zábradlia sa roztrhali na kusy a vozidlo skončilo hore kolesami na dne schodiska. Vozidlo bolo zdemolované najmä na strane vodiča.
Záchranári ho vyprosťovali z trosiek
Na miesto dorazili hasiči, ktorí Souzu vystrihli z pokrúteného interiéru auta. Následne ho sanitka previezla do nemocnice.
Napriek katastrofálnemu stavu vozidla však výsledky vyšetrení prekvapili aj lekárov — nemal jedinú zlomeninu ani vážnejšie zranenie. Odišiel len s drobným škrabancom na prste.
Souza: „Boh ma ochránil. Neviem, ako som tam skončil.“ Keď si večer prehrával záznam nehody, dojali ho emócie.
„Boh je úžasný. Bolí ma celé telo, lebo ma to poriadne natriaslo, ale nič som si nezlomil. Mám len malú ranku na ruke, nič viac,“ povedal. Souza zdôraznil, že nešoféroval pod vplyvom: „Nebral som drogy, nepil som alkohol, nezávodil som, nerobil som nič také.“ Polícia potvrdila, že alkohol aj omamné látky boli pri testoch vylúčené.
Nehodu spôsobila zdravotná indispozícia
Neskôr pre brazílsku televíziu SPTV vysvetlil, že pred jazdou zabudol užiť lieky na vysoký tlak a počas cesty sa začal cítiť zle. „Mal som prudkú bolesť hlavy. Vravel som si, že prídem domov, dám si sprchu, vezmem lieky a pôjdem spať.“
O samotnej nehode si pamätá len zlomok: „Pamätám si, že som bol naspodku schodov a niekto mi hovoril: ‚Railson, pokojne, Railson.‘ Neviem, ako som sa tam dostal.“
Dodáva, že zázrakom prežil: „Keď vidím to video, rozplačem sa. Snažím sa nájsť vysvetlenie, ale tým vysvetlením je Boh. On chránil mňa aj moju rodinu, aby som tu dnes bol.“
Ľudia na sociálnych sieťach sú v šoku
Pod videom nechýbali reakcie divákov. Rita Muniz napísala: „Vďaka Bohu prežil bez zranení. A našťastie v tom čase nešiel po schodoch nikto iný.“ Nair Guedes dodala: „Prajem Railsonovi dlhý život. Boh robí zázraky. Vyzerá to ako scéna z filmu.“