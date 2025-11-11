Utorok11. november 2025, meniny má Martin, Maroš, zajtra Svätopluk, Jonáš

Šokujúce zábery: Vodič auta vyletel zo zákruty! VIDEO Letel desiatky metrov ponad schody

Auto letelo niekoľko metrov.
Auto letelo niekoľko metrov. (Zdroj: X)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

SAO PAULO - V brazílskom São Paule sa odohrala nehoda, ktorá vyzerala ako scéna z akčného filmu. Auto spadlo z prudkého schodiska a skončilo prevrátené. Vodič však vyšiel z trosiek takmer nezranený.

Let vzduchom a pád na schody

V sobotu skoro ráno, okolo 5:30, prechádzal 48-ročný Railson Souza cez štvrť Jardim Apura v São Paule, keď z neznámych príčin zišiel z cesty. Bezpečnostné kamery zachytili moment, keď jeho auto vyletelo do vzduchu, minulo zákrutu a namiesto odbočenia sa rútilo priamo na strmé pešie schodisko.

Auto sa prevrátilo, kovové zábradlia sa roztrhali na kusy a vozidlo skončilo hore kolesami na dne schodiska. Vozidlo bolo zdemolované najmä na strane vodiča.

Záchranári ho vyprosťovali z trosiek

Na miesto dorazili hasiči, ktorí Souzu vystrihli z pokrúteného interiéru auta. Následne ho sanitka previezla do nemocnice.

Napriek katastrofálnemu stavu vozidla však výsledky vyšetrení prekvapili aj lekárov — nemal jedinú zlomeninu ani vážnejšie zranenie. Odišiel len s drobným škrabancom na prste.

Souza: „Boh ma ochránil. Neviem, ako som tam skončil.“ Keď si večer prehrával záznam nehody, dojali ho emócie.

„Boh je úžasný. Bolí ma celé telo, lebo ma to poriadne natriaslo, ale nič som si nezlomil. Mám len malú ranku na ruke, nič viac,“ povedal. Souza zdôraznil, že nešoféroval pod vplyvom: „Nebral som drogy, nepil som alkohol, nezávodil som, nerobil som nič také.“ Polícia potvrdila, že alkohol aj omamné látky boli pri testoch vylúčené.

Nehodu spôsobila zdravotná indispozícia

Neskôr pre brazílsku televíziu SPTV vysvetlil, že pred jazdou zabudol užiť lieky na vysoký tlak a počas cesty sa začal cítiť zle. „Mal som prudkú bolesť hlavy. Vravel som si, že prídem domov, dám si sprchu, vezmem lieky a pôjdem spať.“

O samotnej nehode si pamätá len zlomok: „Pamätám si, že som bol naspodku schodov a niekto mi hovoril: ‚Railson, pokojne, Railson.‘ Neviem, ako som sa tam dostal.“

Dodáva, že zázrakom prežil: „Keď vidím to video, rozplačem sa. Snažím sa nájsť vysvetlenie, ale tým vysvetlením je Boh. On chránil mňa aj moju rodinu, aby som tu dnes bol.“

Ľudia na sociálnych sieťach sú v šoku

Pod videom nechýbali reakcie divákov. Rita Muniz napísala: „Vďaka Bohu prežil bez zranení. A našťastie v tom čase nešiel po schodoch nikto iný.“ Nair Guedes dodala: „Prajem Railsonovi dlhý život. Boh robí zázraky. Vyzerá to ako scéna z filmu.“

Viac o téme: SchodyNehodaZákrutaLetSão Paulo
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

AKTUÁLNE Vážna nehoda až
AKTUÁLNE Vážna nehoda až štyroch áut v Sučanoch! Zomrela jedna osoba, deti sú zranené
Domáce
Tragická nehoda v obci
Tragická nehoda v Rudne: Vodič prešiel mimo vozovku a zrazil chodca
Domáce
FOTO Nehoda si vyžiadala život
Tragická zrážka medzi Hornými Vestenicami a Novákmi: Nehoda si vyžiadala život 55-ročného vodiča
Domáce
FOTO AUTENTICKÉ VIDEO z nehody
AUTENTICKÉ VIDEO z nehody autobusu: TOTO mohlo skončiť tragédiou! Zo záberov doslova mrazí
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Veľvyslanec Ukrajiny v SR Myroslav Kastran: Chceme, aby si deti prostredníctvom tejto školy zachovali vzťah s Ukrajinou a nezabudli aj na jazyk
Veľvyslanec Ukrajiny v SR Myroslav Kastran: Chceme, aby si deti prostredníctvom tejto školy zachovali vzťah s Ukrajinou a nezabudli aj na jazyk
Správy
Slovenská basketbalistka Terézia Páleníková pred kvalifikačným zápasom s Poľskom
Slovenská basketbalistka Terézia Páleníková pred kvalifikačným zápasom s Poľskom
Zoznam TV
Kampaň Mierime vysoko: Slovenský basketbal by sa mal dostať viac do povedomia ľudí
Kampaň Mierime vysoko: Slovenský basketbal by sa mal dostať viac do povedomia ľudí
Zoznam TV

Domáce správy

Zlodeji bicyklov vyčíňali v
Zlodeji bicyklov vyčíňali v Petržalke! Polícia pátra po podozrivých a žiada verejnosť o pomoc
Domáce
ŠOKUJÚCI prípad! Rodičia priviezli
ŠOKUJÚCI prípad! Rodičia priviezli štvormesačné dieťa v žalostnom stave do nemocnice: Matku vzali do väzby
Domáce
FOTO AKTUÁLNE V Senici vypukol
AKTUÁLNE V Senici vypukol požiar v jednom z bytových domov! Obyvateľov paneláka evakuovali do bezpečia
Domáce
Večerný beh Nitrou 2025: Centrum Nitry zaplnia stovky bežcov všetkých generácií
Večerný beh Nitrou 2025: Centrum Nitry zaplnia stovky bežcov všetkých generácií
Nitra

Zahraničné

Auto letelo niekoľko metrov.
Šokujúce zábery: Vodič auta vyletel zo zákruty! VIDEO Letel desiatky metrov ponad schody
Zahraničné
Donald Trump
Belgickí populisti založili stranu TRUMP: Názvom aj ideológiou sa inšpirovali Donaldom Trumpom
Zahraničné
Pohroma u našich susedov:
Pohroma u našich susedov: Horor za hranicami, vtáčia chrípka prepukla naplno, tisíce zvierat putuje na smrť!
Zahraničné
Krutá zima sa blíži:
Krutá zima sa blíži: OSN varuje pred nedostatkom humanitárnej pomoci pre utečencov
Zahraničné

Prominenti

Andrea Verešová si užíva
Verešová pritvrdila: Odvážne FOTO na predaj... Aha, koľko ľudí si ich platí!
Domáci prominenti
Pápež Lev XIV.
Nezvyčajné želanie pápeža: Stretnutie s hollywoodskymi hviezdami!
Zahraniční prominenti
Údajná Beckhamova milenka sa
Údajná Beckhamova milenka sa vyzliekla: NAHÉ FOTO zo sauny!
Zahraniční prominenti
Vilma Cibulková
Cibulková po psychickom KOLAPSE: V televízii dostala PADÁKA!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Nejde len o dekoráciu!
Nejde len o dekoráciu! Odborníčka prezradila, prečo je TEKVICA výživový POKLAD, ktorý mení zdravie aj spánok
Zaujímavosti
Zabudnite na zubára: Nový
Zabudnite na zubára: Nový gél obnoví vaše zuby bez bolesti a vŕtania! Revolúcia v zubnej medicíne
Zaujímavosti
Tajomstvo úspechu v práci?
Tajomstvo úspechu v práci? MILOVANIE ráno dokáže viac než káva: Zlepšuje náladu, výkon a dokonca zvyšuje PLATY!
Zaujímavosti
Odborník radí: Nevážte sa,
Odborník radí: Nevážte sa, merajte si obvod tejto časti tela
vysetrenie.sk

Dobré správy

Vyzerať až o desať
Vyzerať až o desať rokov mladšie? Vybrali sme pre vás tie najlepšie anti-aging krémy
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
feminity.sk
Slováci začínajú s vianočnými
Slováci začínajú s vianočnými nákupmi skôr: V ktorom obchode budú tento rok sviatky najlacnejšie?
plnielanu.sk
Kde dnes nakúpite výhodne?
Kde dnes nakúpite výhodne? Slováci dôverujú tomuto obchodu, pretože sa oplatí
Domáce

Ekonomika

Finančná situácia domácností sa ďalej zhoršuje: Nádej Slovákov na zlepšenie výrazne upadá
Finančná situácia domácností sa ďalej zhoršuje: Nádej Slovákov na zlepšenie výrazne upadá
Konsolidačný balíček zabolí najmä rodiny: Pozrite si, kto a o koľko peňazí príde!
Konsolidačný balíček zabolí najmä rodiny: Pozrite si, kto a o koľko peňazí príde!
Nové pravidlá pre výpočet dôchodkov: Kto sa môže tešiť na vyššiu penziu?
Nové pravidlá pre výpočet dôchodkov: Kto sa môže tešiť na vyššiu penziu?
Inflácia a zima preveria vašu peňaženku: 5 vecí, ktoré si skontrolujte skôr, než sa poriadne ochladí
Inflácia a zima preveria vašu peňaženku: 5 vecí, ktoré si skontrolujte skôr, než sa poriadne ochladí

Šport

VIDEO Chára počas uvedenia do Hokejovej siene slávy dojal najbližších: Nádherný odkaz manželke
VIDEO Chára počas uvedenia do Hokejovej siene slávy dojal najbližších: Nádherný odkaz manželke
NHL
VIDEO Nemec strelil prvý gól v tejto sezóne, päť sekúnd pred koncom poslal duel do predĺženia
VIDEO Nemec strelil prvý gól v tejto sezóne, päť sekúnd pred koncom poslal duel do predĺženia
Zostrihy NHL
VIDEO Chára sa dočkal zaslúženej pocty: Slovenského velikána uviedli do Hokejovej siene slávy
VIDEO Chára sa dočkal zaslúženej pocty: Slovenského velikána uviedli do Hokejovej siene slávy
NHL
Kmotrík ml. reaguje na nespokojných fanúšikov Slovana: Majú právo na vyjadrenie názoru a pocitov
Kmotrík ml. reaguje na nespokojných fanúšikov Slovana: Majú právo na vyjadrenie názoru a pocitov
Niké liga

Auto-moto

Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Predstavujeme
Diaľnica spája Bratislavu s Prahou 45 rokov. Výstavba začala ešte v roku 1939
Diaľnica spája Bratislavu s Prahou 45 rokov. Výstavba začala ešte v roku 1939
Doprava
Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Predstavujeme
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Pridajte sa k tímu, ktorý sa stará o bezpečie ľudí aj priestorov
Pridajte sa k tímu, ktorý sa stará o bezpečie ľudí aj priestorov
Zaujímavé pracovné ponuky
Chcete zmeniť svoju kariéru po tridsiatke? Bez týchto 7 rád sa do toho ani nepúšťajte!
Chcete zmeniť svoju kariéru po tridsiatke? Bez týchto 7 rád sa do toho ani nepúšťajte!
Motivácia a inšpirácia
Tichá kariérna revolúcia: Ako rastie trend „quiet thriving“ namiesto „quiet quitting“
Tichá kariérna revolúcia: Ako rastie trend „quiet thriving“ namiesto „quiet quitting“
Prostredie práce
Syndróm „vždy online“: Ako sa naučiť skutočne oddychovať, aj keď práca nečaká
Syndróm „vždy online“: Ako sa naučiť skutočne oddychovať, aj keď práca nečaká
Práca a voľný čas

Varenie a recepty

Vianočný indiáni - nepečené vianočné cukrovinky
Vianočný indiáni - nepečené vianočné cukrovinky
Zbierka 9 najlepších receptov na vianočné oriešky pre Popolušku
Zbierka 9 najlepších receptov na vianočné oriešky pre Popolušku
Domáci vanilkový cukor: Pripravený za pár minút a vydrží mesiace
Domáci vanilkový cukor: Pripravený za pár minút a vydrží mesiace
Rady a tipy
Chrumkavé pečené zemiaky: Overený trik z kuchýň šéfkuchárov
Chrumkavé pečené zemiaky: Overený trik z kuchýň šéfkuchárov
Rady a tipy

Technológie

Bol život na Zem privezený z vesmíru? Vedci tvrdia, že prirodzený vznik by trval príliš dlho
Bol život na Zem privezený z vesmíru? Vedci tvrdia, že prirodzený vznik by trval príliš dlho
Správy
Pozor, používateľov začali zaplavovať nové podvodné správy. Tento útok je úplne nový
Pozor, používateľov začali zaplavovať nové podvodné správy. Tento útok je úplne nový
Apple
Kvantum konverzácií s ChatGPT uniklo na Google: Niektoré boli až desivo osobné
Kvantum konverzácií s ChatGPT uniklo na Google: Niektoré boli až desivo osobné
Umelá inteligencia
Netflix v týchto dňoch zaplaví obrazovky novými filmami a seriálmi. Tu je výber, ktorý si nesmieš nechať ujsť
Netflix v týchto dňoch zaplaví obrazovky novými filmami a seriálmi. Tu je výber, ktorý si nesmieš nechať ujsť
Filmy a seriály

Bývanie

Sprchový kút bude skoro ako nový! Triky expertov na upratovanie, ako si poradiť aj s hrubými nánosmi a znečistenými škárami
Sprchový kút bude skoro ako nový! Triky expertov na upratovanie, ako si poradiť aj s hrubými nánosmi a znečistenými škárami
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
Svetové značky odhaľujú, aké odtiene budú vládnuť budúcemu roku. Toto sú všetky známe farby roka 2026!
Svetové značky odhaľujú, aké odtiene budú vládnuť budúcemu roku. Toto sú všetky známe farby roka 2026!
Praktické tipy do spálne, ktoré šetria priestor, zdravie aj nervy. Ktoré detaily sa neoplatí ignorovať?
Praktické tipy do spálne, ktoré šetria priestor, zdravie aj nervy. Ktoré detaily sa neoplatí ignorovať?

Pre kutilov

Jedna chyba vás môže stáť celý trávnik! Akej činnosti venovať na jeseň pozornosť?
Jedna chyba vás môže stáť celý trávnik! Akej činnosti venovať na jeseň pozornosť?
Záhrada
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chovateľstvo
Premena rodinného domu, ktorá si získala srdcia Slovákov: Zo zdevastovanej stavby spravili bývanie snov
Premena rodinného domu, ktorá si získala srdcia Slovákov: Zo zdevastovanej stavby spravili bývanie snov
Stavba domu
Neviete, ako využiť zvyšnú úrodu jabĺk po jesennom zbere? Pripravte si s nami jablčný ocot, sirup aj likér
Neviete, ako využiť zvyšnú úrodu jabĺk po jesennom zbere? Pripravte si s nami jablčný ocot, sirup aj likér
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Čo si vaše znamenie želá od vesmíru, ale nikdy to nahlas nepovie? Skryté túžby, ktoré sa bojíme vysloviť, no vnútorne nás formujú
Zábava
Čo si vaše znamenie želá od vesmíru, ale nikdy to nahlas nepovie? Skryté túžby, ktoré sa bojíme vysloviť, no vnútorne nás formujú
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
ŠOKUJÚCI prípad! Rodičia priviezli
Domáce
ŠOKUJÚCI prípad! Rodičia priviezli štvormesačné dieťa v žalostnom stave do nemocnice: Matku vzali do väzby
AKTUÁLNE V Senici vypukol
Domáce
AKTUÁLNE V Senici vypukol požiar v jednom z bytových domov! Obyvateľov paneláka evakuovali do bezpečia
Auto letelo niekoľko metrov.
Zahraničné
Šokujúce zábery: Vodič auta vyletel zo zákruty! VIDEO Letel desiatky metrov ponad schody
Pohroma u našich susedov:
Zahraničné
Pohroma u našich susedov: Horor za hranicami, vtáčia chrípka prepukla naplno, tisíce zvierat putuje na smrť!

Ďalšie zo Zoznamu