Polícia pátra po 14-ročnom dievčati: FOTO Nevrátilo sa v Sečovciach zo školy

SEČOVCE - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po 14-ročnej Jazmíne Karičkovej z okresu Trebišov. „Dňa 3. novembra 2025 sa po vyučovaní nevrátila do Centra pre deti a rodiny v Sečovciach a odišla na neznáme miesto. Odvtedy o sebe nepodala žiadnu správu,“ informovala polícia na sociálnej sieti.
Dievča je vysoké približne 160 centimetrov, štíhlej postavy, má tmavé vlasy. „Akékoľvek informácie o nezvestnej osobe oznámte na linku 158 alebo na najbližšom policajnom oddelení,“ uviedla polícia.
