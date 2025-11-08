Polícia pripomína používanie reflexných prvkov počas zníženej viditeľnosti

BRATISLAVA - Polícia pripomína chodcom, aby vo večerných a nočných hodinách a za zníženej viditeľnosti používali reflexné prvky. Ich nosením predchádzajú vzniku vážnych dopravných nehôd a chránia svoje zdravie a život. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Reflexné prvky zachraňujú život
„Pri večernej prechádzke, ceste z práce či do obchodu myslite na to, že nosenie reflexných prvkov najmä za zníženej viditeľnosti môže zachrániť život nielen vám, ale aj iným účastníkom cestnej premávky,“ apeluje polícia.
Chodci by nemali zabúdať na to, že upršané, hmlisté počasie či tma ovplyvňujú ich (ne)viditeľnosť na cestnej komunikácii. Polícia ozrejmila, že v tmavom odeve ich vodič spozoruje z 18 metrov, s reflexnými prvkami sú viditeľní z diaľky 200 metrov. „Odev v oranžovej alebo žltej farbe síce vašu viditeľnosť zvyšuje, ale nie je dostatočnou adekvátnou náhradou reflexného prvku,“ spresnila polícia.
Zákon prikazuje nosiť reflexné prvky
Pripomenula aj to, že povinnosť používania reflexných prvkov ukladá aj zákon o cestnej premávke. „Za zníženej viditeľnosti musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev,“ uzavrela polícia.