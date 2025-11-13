Úspešné pátranie v okrese Trnava: VIDEO Muža našli v podchladenom stave

(Zdroj: Faceboook/Polícia SR - Trnavský kraj)
TRNAVA - Pátracia akcia po nezvestnom 38-ročnom mužovi z okresu Trnava sa skončila úspešne. Jednému z dobrovoľných hasičov sa ho podarilo vypátrať v stredu (12. 11.) krátko po polnoci v podchladenom stave a so život ohrozujúcimi zraneniami v katastri obce Boleráz (okres Trnava). Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.
„Mužovi bola okamžite poskytnutá predlekárska pomoc až do príchodu posádky rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá si ho prevzala do svojej starostlivosti,“ priblížili policajti. Do akcie sa zapojilo spolu 13 policajtov a desiatky dobrovoľníkov, ktorí prehľadávali okolie obce v chladnom počasí a hustej hmle.
