Portál slovensko.sk je v havarijnom stave: Potrebuje modernizáciu, uviedol štátny tajomník

BRATISLAVA - Ústredný portál verejnej správy slovensko.sk je v havarijnom stave, pričom počet kritických incidentov a výpadkov sa zvyšuje. Z tohto dôvodu potrebuje modernizáciu. Uviedol to v utorok na tlačovom brífingu štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Radoslav Štefánek po stretnutí so zástupcami Najvyššieho kontrolného úradu SR, Úradu pre verejné obstarávanie, Ministerstva financií SR či Útvaru hodnoty za peniaze.
archívne video
S jednotlivými zástupcami sa MIRRI dohodlo, že portál slovensko.sk budú riešiť na pravidelných stretnutiach, pretože jeho technický stav nie je dobrý. Rezort chce realizovať projekty z plánu obnovy a odolnosti, ktoré by prispeli k modernizácii portálu. „Každý druhý informačný systém štátu je v kritickom stave. Čo je podstata alebo rozdiel medzi plánom obnovy a inými štrukturálnymi fondami, je, že zo štrukturálnych fondov, napríklad z Programu Slovensko, neviete kryť istý druh výdavkov, ktorý však je možné (kryť) z plánu obnovy a odolnosti. Takže áno, logicky sa chceme uchádzať o zdroje z plánu obnovy, pretože iné zdroje v tento moment nie sú, Program Slovensko neumožní preplatiť všetky položky,“ povedal Štefánek.
Zdôraznil, že MIRRI sa snaží robiť opatrenia, aby sa výpadky na portáli nediali, a rovnako tiež, aby nepadol celý systém, keďže je už podľa neho pomerne starý.