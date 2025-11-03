Rezort zdravotníctva pri návrhu zákazu jednorazových e-cigariet vyriešilo zásadné pripomienky

BRATISLAVA - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pri návrhu zákazu ochutených nikotínových výrobkov a jednorazových elektronických cigariet vyriešilo všetky zásadné pripomienky. Došlo aj ku konsenzu s ministerstvom financií a materiál tak MZ predkladá na rokovanie vlády. Uviedol to komunikačný odbor rezortu v reakcii na výzvu Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) na urýchlenie legislatívneho procesu.
Pripomienky zapracované
„Akceptované a čiastočne akceptované pripomienky boli zapracované do materiálu. Odôvodnenie neakceptovaných pripomienok je uvedené vo vyhodnotení pripomienkového konania, ktoré tvorí súčasť sprievodnej dokumentácie. Na základe uplatnených pripomienok a následných rozporových konaní sa primeraným spôsobom upravila navrhovaná účinnosť zákona,“ spresnil rezort. Do materiálu takisto doplnil prechodné ustanovenie, na základe ktorého sa umožňuje dotknuté výrobky vyrábať a dovážať do 31. mája 2026 a ich dopredaj do 17. februára 2027.
MZ navrhuje zakázať predaj ochutených nikotínových výrobkov a jednorazových elektronických cigariet. Vyplýva to z návrhu zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov, ktorý rezort predložil do pripomienkového konania v júni. Zákaz sa má týkať najmä ovocných, kolových a cukríkových príchutí, ktoré zvyšujú atraktivitu výrobkov pre mladistvých. Cieľom je zníženie dostupnosti a atraktívnosti tabakových a nikotínových výrobkov predovšetkým pre deti a mladistvých, ktorí sú náchylnejší na vznik závislosti.
Riziká pre mladistvých
Podľa SLS sa situácia medzi mladistvým v súvislosti s užívaním týchto výrobkov zhoršuje. Tvrdia, že lekári v ambulanciách čoraz častejšie evidujú mladých pacientov so znakmi nikotínovej závislosti, s poruchami spánku, so zhoršenou koncentráciou a s psychickými ťažkosťami. Upozornili, že náklady na liečbu dôsledkov závislosti budú neporovnateľne vyššie ako akýkoľvek krátkodobý príjem do štátneho rozpočtu z predaja týchto produktov.