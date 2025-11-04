Zákon, ktorý zničí dane skôr, než pomôže zdraviu

Ministerstvo zdravotníctva predkladá návrh zákona, ktorý by zakázal predaj jednorazových elektronických cigariet a väčšiny príchutí nikotínových výrobkov. Na prvý pohľad ide o opatrenie v mene ochrany zdravia a životného prostredia. Pri bližšom pohľade však návrh pôsobí ako ekonomicky neobhájiteľný krok, ktorý môže pripraviť štát o viac než sto miliónov eur a podkopať rozpočtovú stabilitu, ktorú sa vláda snaží dosiahnuť.
Podľa odhadov Ministerstva financií by zákaz znamenal výpadok až 114 miliónov eur na spotrebných daniach a DPH len v rokoch 2026 a 2027. Ministerstvo zdravotníctva síce uvádza odhad len 2,5 milióna eur, no takáto suma je nereálna. Skúsenosti z iných krajín aj odhady analytikov potvrdzujú, že dopad bude niekoľkonásobne vyšší.
Celá situácia má pritom silný rozpočtový paradox. V tom istom roku, keď minister financií zaviedol novú spotrebnú daň na inovatívne nikotínové produkty, prichádza jeho kolega z rezortu zdravotníctva s návrhom, ktorý by tieto produkty prakticky odstránil z trhu. Táto daň pritom mala priniesť štátnemu rozpočtu už v roku 2025 približne 15 miliónov eur, v nasledujúcich rokoch ďalšie desiatky miliónov. Ak by zákaz prešiel, konsolidačné opatrenia stratia zmysel a štát sa dobrovoľne pripraví o vlastný zdroj príjmov.
Z pohľadu trhu by zákaz spôsobil ďalší problém – presun dopytu do zahraničia. Ak sa legálny predaj obmedzí, zákazníci si tieto výrobky jednoducho kúpia lacnejšie v Česku či Poľsku, kde žiadny zákaz neplatí. Očakávať možno aj rast čierneho trhu, ktorý by znamenal nielen daňové straty, ale aj stratu kontroly nad kvalitou produktov. Slovensko by tak stratilo dohľad nad tým, čo sa na trh dostáva, a zároveň by prišlo o desiatky miliónov eur z daní.
Ministerstvo zdravotníctva argumentuje ochranou mladistvých a verejného zdravia, no návrh neobsahuje žiadne dáta ani analýzy, ktoré by preukazovali, že zákaz prinesie želaný efekt. Príklady zo zahraničia hovoria opačne – spotrebitelia si zakázaný tovar zabezpečia iným spôsobom, zatiaľ čo štát prichádza o dane. Opatrenie je preto nesystematické, bez dát a bez reálneho prínosu.
Fiškálny efekt návrhu je pritom len jednou časťou problému. Návrh má aj trhové dôsledky – najviac zasiahne menších výrobcov a distribútorov, zatiaľ čo dominantný hráč na trhu, ktorý je v segmente klasických cigariet silný, prejde reguláciou s minimálnym dopadom. Symbolické je, že vedúci kancelárie ministra zdravotníctva pôsobil ešte donedávna v manažmente tejto tabakovej spoločnosti.
V čase, keď vláda žiada občanov o úspornosť a zvyšuje dane, pôsobí takýto legislatívny experiment ako rozpočtový hazard. Slovensko potrebuje jasnú, dátami podloženú a ekonomicky zodpovednú politiku, nie protichodné rozhodnutia dvoch ministerstiev, ktoré sa navzájom rušia.
Zákon, ktorý má chrániť zdravie, v skutočnosti ohrozuje verejné financie. A kým vláda hovorí občanom, že si musia utiahnuť opasky, sama sa chystá zahodiť viac než sto miliónov eur. Otázka preto znie: môže si Slovensko dnes dovoliť takýto luxus?
