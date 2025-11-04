Blamáž ako hrom! CHYBA pri konsolidácii: Zamestnanci majú nárok na dvojnásobné výplaty, vláda musí hasiť problém

BRATISLAVA - Pri schvaľovaní konsolidačných opatrení došlo k legislatívno-technickej chybe ohľadom dvoch štátnych sviatkov. Zatiaľ čo sa 8. máj a 15. september dočasne zrušili ako dni pokoja, Zákonník práce stále zaručuje zamestnancom stopercentný príplatok za prácu v tieto dni. Upozornili na to zamestnávatelia a odborári, podľa ktorých sa tým stráca zámer konsolidácie. Ministerstvo práce avizovalo, že chybu opravia.
V rámci konsolidácie nebudú dočasne v roku 2026 dňami pracovného pokoja sviatky 15. september – Sedembolestná Panna Mária a 8. máj – Deň víťazstva nad fašizmom. Vláda tak chce šetriť štátne financie. Na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR však vyšla najavo chyba, ktorá je v súčasnosti v zákone o štátnych sviatkoch. Upozornili na ňu zamestnávatelia i odborári.
archívne video
"Implementáciou v zákone o konsolidácii verejných financií sa štátne sviatky 8. 5. a 15. 9. stali síce dňami pracovného pokoja dočasne na budúci rok, ale nie je tam väzba na Zákonník práce. Podľa súčasne platnej právnej úpravy sa musel za tieto dni, aj keď nie sú dňami pracovného pokoja, vyplatiť stopercentný príplatok z priemernej mzdy zamestnancom tým, ktorí prídu do práce," uviedol prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) Rastislav Machunka. "Pre nás je to absolútne neprijateľné a úplne sa tým stráca význam konsolidácie," dodal.
Zákonník práce totiž hovorí, že zamestnanec má za prácu počas sviatku nárok na mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške svojho priemerného zárobku, teda na 100-percentný príplatok. Pri tvorbe zákona o štátnych sviatkoch sa síce dočasne zrušili dva štátne sviatky, ale nezmenili sa ustanovenia Zákonníka práce. Podľa súčasného znenia by tak zamestnanci na tieto príplatky stále mali nárok. Podľa ekonomického experta Jozefa Mihála by tak jednoducho hrozilo, "že za prácu počas týchto dvoch dní by mali zamestnanci nárok nielen na svoju mzdu, ale aj na príplatok vo sviatok vo výške svojho priemerného zárobku."
Vláda chybu uznala
Ministerstvo práce chybu uznalo a sľúbilo v rámci celej vlády zmeniť zákon tak, aby bola k 8. 5. táto chyba odstránená. "Predkladateľom bolo ministerstvo financií. Vyskytla sa tam legislatívno-technická chyba, ktorú všetci priznali. Tá bude odstránená. Máme čas, lebo prvý sviatok, ktorého sa to týka, je 8. máj," uviedol minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD).