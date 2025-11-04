Opozičná BOMBA: Šimečka, Gröhling, Majerský a Naď za jedným stolom, kujú plán na pád Fica!

BRATISLAVA - Predsedovia opozičných strán PS, SaS, KDH a mimoparlamentných Demokratov sa v utorok stretli na rokovaní o budúcej spolupráci. Dohodli sa na konzultáciách o programových prioritách s cieľom hľadať prieniky. Podľa šéfa PS Michala Šimečku treba prekonať krízu, v ktorej bola spolupráca strán po hlasovaní o Ústave SR. Predseda SaS Branislav Gröhling zase verí, že utorkové stretnutie bude prvým krokom pre budúce programové vyhlásenie vlády, ktoré prinesie reštart Slovenska.
archívne video
„Predsedovia štyroch opozičných strán si vymenili pohľady na aktuálnu politickú a spoločenskú situáciu. Zhodli sa na spoločnom cieli - demokratickým spôsobom vymeniť vládu Roberta Fica,“ uviedli lídri v spoločnom vyhlásení, ktoré zaslali z mediálneho oddelenia PS. Okrem Šimečku a Gröhlinga boli na stretnutí predseda KDH Milan Majerský a šéf Demokratov Jaroslav Naď.
Štyri opozičné strany avizujú vzájomné konzultácie o programových prioritách v oblastiach, ako sú verejné financie a hospodárska politika, zahraničná politika, decentralizácia, spravodlivosť, obrana, zdravotníctvo, životné prostredie, vzdelávanie či pôdohospodárstvo „s cieľom hľadať prieniky pre budúcu spoluprácu“. Podľa šéfa PS sa musia spolu rozprávať o odbornej a stabilnej spolupráci, o budúcnosti Slovenska po demokratickej výmene vlády Roberta Fica (Smer-SD). „Všetci vieme, že naša spolupráca bola po hlasovaní o ústave v kríze, musíme ju prekonať a rozprávať sa ako ďalej. Toto je dobrý začiatok,“ napísal Šimečka na sociálnej sieti.
SaS predstavila víziu pre budúcu vládu
Gröhling šiel podľa svojich slov na rokovanie s cieľom dať hodnotové otázky a zamerať sa na to, čo strany spája. „Ľudí netrápia zástupné témy, chcú mať viac peňazí v peňaženkách, chcú fungujúce zdravotníctvo a bezpečnú krajinu. Už vo februári sme v SaS predstavili našu víziu pre dokument, ktorý môže byť základom budúceho programového vyhlásenia vlády. Naším cieľom je ukázať, že sme pripravení a vieme vládnuť,“ informoval šéf SaS na sociálnej sieti.
KDH má podľa Majerského jasný plán, ako zlepšiť život na Slovensku. „A s tým som prišiel aj na stretnutie predsedov štyroch opozičných strán. KDH je pripravené pracovať na tom, aby sa rodiny, zamestnávatelia, živnostníci a všetci obyvatelia mali na Slovensku lepšie,“ napísal na sociálnej sieti. Vláda Roberta Fica podľa neho neprináša zlepšenia životov ľudí. Na zmenu je preto podľa neho potrebná spolupráca opozície.
Naď potvrdil témy rozhovoru
Fotografiu z iného uhla so svojím komentárom pridal neskôr aj predseda mimoparlamentných Demokratov a exminister obrany Jaroslav Naď.
"Dohodli sme sa aj na spolupráci našich expertov v oblastiach ako verejné financie, hospodárstvo, zahraničná politika, vzdelávanie, spravodlivosť, obrana, zdravotníctvo, životné prostredie, pôdohospodárstvo či decentralizácia," napísal Naď.
Štyria jazdci apokalypsy, reaguje Šutaj Eštok
Do opozičných radov si už vďaka zverejnenej fotografii stihol kopnúť minister vnútra a šéf Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok, ktorý túto udalosť označil ako stretnutie "štyroch jazdcov apokalypsy". "Absolútne sa netaja tým, že chcú zrušiť 13. dôchodok, obmedziť rodinné príspevky a vrátiť krajinu späť do chaosu hádok a ideologických vojen. Toto nie je alternatíva pre Slovensko. Toto je hroziaca apokalypsa," vyjadril svoje znepokojenie Šutaj Eštok.