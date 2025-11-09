Šok v Osnabrücku! Tisíce ľudí museli opustili domovy, našli sa nevybuchnuté bomby

OSNABRÜCK - Kvôli nálezu nevybuchnutých bômb z druhej svetovej vojny muselo dnes vyše 14.000 obyvateľov západonemeckého Osnabrücku opustiť svoje domovy. Obmedzenia zasiahli okrem iného detskú nemocnicu či hlavnú vlakovú stanicu. Zatiaľ boli identifikované dve bomby z možných štyroch, píše stanica NDR.
Nevybuchnuté bomby by mali byť zneškodnené alebo odpálené v priebehu dňa. V októbri boli pri prieskumných prácach v mestskej štvrti známe ako Lokviertel nájdené štyri miesta, kde by mohli ležať nevybuchnuté bomby z druhej svetovej vojny. Práce na ich odstránení sa začali okolo dnešného poludnia.
Obyvatelia museli opustiť svoje byty ráno
Obyvatelia museli ale opustiť svoje byty už o 7. hodine ráno. Práce na zneškodnení bômb úrady krátko prerušili, pretože sa v evakuačnej oblasti nachádzalo niekoľko ľudí, ktorí odmietali svoj byt opustiť, čo viedlo k vyše hodinovému meškaniu. Mesto priebežne informuje o stave práce na svojej stránke. Stovky ľudí zostávajú v evakuačnom centre v škole. Zatiaľ nie je úplne jasné, ako dlho potrvá, kým sa všetci ľudia budú môcť vrátiť do svojich domovov, informoval web NDR.