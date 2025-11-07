Investície na Slovensku sú najnižšie medzi V4: Potrebujeme pravicovú vládu, uvádza SaS

BRATISLAVA - Kúpyschopnosť obyvateľov SR je nízka, úspory sú na historickom minime a firmy sa dusia pod ťarchou byrokracie, daní a nestabilných rozhodnutí vlády. Zároveň investície sú najnižšie spomedzi krajín V4 a priemysel absolútne stagnuje. Uviedol to v piatok na tlačovej konferencii predseda opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling, podľa ktorého Slovensko potrebuje pravicovú vládu.
„Zároveň máme jeden z najvyšších deficitov v Európe, verejný dlh rastie rekordným tempom a vláda namiesto toho nám tu rozpráva o nejakých úspechoch, rozpráva o tom, že ľudia majú peniaze, že chodia do nákupných centier,“ povedal Gröhling. Všetky opatrenia vlády pritom podľa neho dusia podnikateľský sektor, čo má vplyv aj na zamestnanosť a reálne mzdy.
archívne video
Zle nastavená konsolidácia
Podpredseda SaS Marián Viskupič dodal, že zle nastavená konsolidácia, ktorú platia len ľudia a firmy, v kombinácii so zvyšovaním výdavkov vlády zlikvidovala hospodársky rast a výrazne zvýšila infláciu. „Škodlivá nezmyselná konsolidácia zadusila hospodársky rast, zásadne zhoršila našu konkurencieschopnosť, zásadne znížila investičnú atraktivitu Slovenska,“ pripomenul Viskupič.
V súvislosti s vysokým dlhom Slovenska upozornil okrem iného aj na to, koľko stojí jeho správa. „Všetko, čo sa firmy a ľudia vyzbierali na konsolidácii, na vyšších daniach, na vyšších odvodoch, všetko v podstate ide len na zaplatenie štátneho dlhu a tá situácia sa bude zhoršovať,“ zdôraznil Viskupič. Vyčíslil pritom, že splátka dlhu v budúcom roku bude vo výške viac ako dve miliardy eur.
Podpredseda opozičnej strany zároveň zhodnotil, že pretrvávajúci záujem investorov o slovenské dlhopisy nie je žiadny úspech. „Keď tie úroky sú podstatne vyššie ako v minulosti, tak investori stále majú záujem kúpiť si slovenské dlhopisy, ale ešte raz, to nie je žiadny úspech, práve naopak, tá situácia je napätá a je tam krehká rovnováha,“ dodal Viskupič.