Dôchodcovia si u našich susedov značne polepšia! Dostanú dodatočné zvýšenie dôchodku

BUDAPEŠŤ- Maďarská vláda sa drží svojich záväzkov týkajúcich sa dôchodkov. Od dnešného dňa dostane každý dôchodca dodatočné zvýšenie dôchodku za tento rok v priemere o 51.000 forintov (132 eur). Oznámil to v stredu predseda maďarskej vlády Viktor Orbán na Facebooku. Premiér dodal, že postupne zavedú aj 14. mesačný dôchodok, pričom tento proces sa začne už na budúci rok.
Podľa Orbánovho príspevku sa vláda po roku 2010 zaviazala, že bude vždy zachovávať hodnotu dôchodkov a bude v tom pokračovať aj v roku 2025. Štátny tajomník Ministerstva kultúry a inovácií (KIM) Róbert Zsigó vo videu zverejnenom na Facebooku zdôraznil, že vláda garantuje aj tento rok zvýšenie dôchodkov v súlade s infláciou, takže v novembri budú upravené dôchodky podľa skutočnej ročnej inflácie.
„Zvýšenie doplníme na základe inflačnej prognózy zo začiatku roka. A to nie je všetko, dôchodcovia sa môžu v nasledujúcich mesiacoch tešiť na ďalšie zvyšovanie,“ dodal Zsigó s tým, že doplnený dôchodok príde v decembri. Nové 3,6-percentné zvýšenie začne podľa neho platiť od začiatku budúceho roka a 13. mesačný dôchodok dostanú dôchodcovia vo februári.