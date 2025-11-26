Policajná naháňačka v uliciach Bratislavy! DRÁMA aj po zastavení, VIDEO agresívneho vodiča museli spacifikovať

BRATISLAVA - Policajti prenasledovali agresívneho vodiča v bratislavskej Dúbravke približne desať minút po okolitých uliciach. Muž odmietol zastaviť na svetelné znamenie a unikal pred policajtmi, až kým nezastavil pri zastávke MHD, kde bol zadržaný s použitím donucovacích prostriedkov.
Policajti štvrtého bratislavského okresu v stredu krátko po 01.00 h spozorovali vozidlo jazdiace vysokou rýchlosťou na ulici Janka Alexyho. "Po zapnutí svetelného znamenia na zastavenie vozidla vodič nereagoval a začal unikať. Policajti vozidlo prenasledovali približne 10 minút po okolitých uliciach, pričom vodič zastavil so svojim vozidlom až pri jednej zo zastávok MHD v mestskej časti Dúbravka," informuje Bartošová.
Vodič po zastavení na výzvy nereagoval, správal sa agresívne a nerešpektoval pokyny policajtov. "Z dôvodu podozrenia, že by mohol byť ozbrojený, policajti použili donucovacie prostriedky v súlade so zákonom o Policajnom zbore," dodáva policajná hovorkyňa s tým, že 53-ročný vodič bol po zadržaní ošetrený privolanou rýchlou zdravotnou pomocou. Tiež odmietol vykonať dychovú skúšku aj podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu na zistenie alkoholu alebo inej návykovej látky.
Týmto svojim konaním sa vodič dopustil trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. "Poverený príslušník Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava IV začal vo veci trestné stíhanie pre trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky," uvádza Bartošová. Páchateľovi v prípade preukázania viny pred súdom hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok.