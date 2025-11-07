Polícia pokutovala vodičov s prívesnými vozíkmi v Bratislavskom kraji

BRATISLAVA - Polícia v rámci kontroly dodržiavania najvyššej povolenej rýchlosti pokutovala vodičov s prívesnými vozíkmi v Bratislavskom kraji. Zamerala sa na nich počas posledného obdobia. Upozornila, že vodiči môžu za porušenie ustanovení o cestnej premávke dostať pokutu v rozmedzí 50 až 150 eur. Informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.
„Vodič iného motorového vozidla, ako aj vodič autobusu s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť prevyšuje 750 kilogramov, a vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kilogramov s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť prevyšuje 750 kilogramov, smú jazdiť rýchlosťou najviac 90 kilometrov za hodinu,“ pripomenula hovorkyňa.