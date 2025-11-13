Muža obvinili zo zabitia bezdomovca z Humenného, do väzby nepôjde: Šokujúce POCHYBENIE polície!

BRATISLAVA - Muž obvinený zo zabitia bezdomovca v Humennom bude stíhaný na slobode. Prípad stroskotal na procesnom pochybení, keď orgány činné v trestnom konaní nedodržali 48-hodinovú lehotu od zadržania na podanie návrhu na vzatie do väzby.
Píšu o tom noviny.sk. Obeť menom Jaromír si pred dvoma rokmi zabezpečil dočasné ubytovanie. Mal obavu, že ďalšia zima strávená vonku by sa pre neho mohla skončiť tragicky. Napriek tomu sa opäť ocitol na ulici a práve zima sa stala osudnou. Jeho tело bolo objavené na Južnom námestí v Humennom bez známok života. Vyšetrovatelia z tohto činu obviňujú ďalšieho muža bez domova, 49-ročného Martina pochádzajúceho zo západného Slovenska.
Podľa informácií televízie JOJ má obvinený muž bohatú trestnú minulosť. Súdy ho v minulosti odsúdili deväťkrát, pričom išlo prevažne o trestnú činnosť násilného charakteru. Zo svojho posledného väzenského trestu sa vrátil približne pred dvoma rokmi. Prokurátor požadoval, aby bol za tento skutok stíhaný vo väzbe. Po prvotnom zatknutí podozrivého sa však situácia vyvíjala neštandardným spôsobom. Ako vysvetlil obhajca obvineného Ondrej Keller, došlo najprv k prepusteniu zadržaného a následne k jeho opätovnému zatknutiu. Problém však nastal v nedodržaní zákonnej lehoty medzi zadržaním a podaním návrhu na väzbu.
Dodržanie 48-hodinovej lehoty je dôležité
Nezávislý advokát Milan Ficek objasnil, že časový interval 48 hodín je určený pre políciu na vykonanie najdôležitejších úkonov, súčasne však slúži na ochranu osoby pred neprimerane dlhým zadržiavaním. Takéto konanie má za následok, že nebola rešpektovaná lehota 48 hodín od prvého zadržania, a preto musí byť podozrivý prepustený na slobodu.
Prokurátor sa proti tomuto rozhodnutiu odvolal prostredníctvom sťažnosti, avšak odvolací senát ju neschválil. Hovorkyňa súdov v Prešovskom kraji Ivana Petrufová potvrdila, že senát sa stotožnil s verdiktom Okresného súdu Prešov o nevyhovení návrhu prokurátora. Dôvodom bolo nedodržanie 48-hodinovej lehoty na zadržanie zo strany orgánov činných v trestnom konaní.
Toto súdne rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. Muž preto bude trestne stíhaný bez toho, aby bol umiestnený vo väzbe. "Sudca ani nebude posudzovať, či sú splnené dôvody na útekovú, preventívnu alebo kolúznu väzbu jednoducho nie je splnená lehota, musí byť prepustený bez ďalšieho posudzovania dôvodov väzby," dodal Ficek.