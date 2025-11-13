Opitý vodič autobusu viezol 50 ľudí: Cestujúci volali o pomoc, polícia zverejnila VIDEO zo zásahu

PRAHA - Česká polícia zverejnila video zo zásahu, pri ktorom zastavila autobus so 49 pasažiermi a vodičom, ktorý nafúkal šokujúcich 2,66 promile alkoholu. Muž si už vypočul obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
Dráma sa odohrala počas augustovej noci na diaľnici D7 pri Panenskom Týnci. Cestujúci najskôr sami kontaktovali tiesňovú linku – jazda vodiča bola podľa nich tak neštandardná, že sa okamžite báli o vlastnú bezpečnosť. Polícia vyslala hliadky z okolia a autobus sa im podarilo lokalizovať v krátkom čase.
Zásah nebol jednoduchý – policajti sa najskôr pokúšali autobus naviesť z diaľnice, no vodič nespolupracoval. Nakoniec ho zastavili v odstavnom pruhu, kde vytvorili bezpečnostnú zábranu zo služobných áut, aby ochránili všetkých účastníkov zásahu pred premávkou.
Nasledovala dychová skúška, ktorá ukázala 2,66 promile. Keďže vodič s výsledkom nesúhlasil, policajti vykonali aj odber biologického materiálu. Laboratórny rozbor potvrdil prítomnosť alkoholu v krvi. Kriminalisti v uplynulých dňoch 53-ročnému mužovi oznámili obvinenie zo spáchania trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Ak ho súd uzná vinným, hrozí mu trest odňatia slobody až na tri roky.
Česká polícia pri zverejnení videa vyzvala verejnosť, aby v podobných situáciách neváhala kontaktovať tiesňovú linku- . Ak máte podozrenie, že vodič nie je v poriadku, jazdí zvláštne alebo je vozidlo technicky nespôsobilé, zavolajte o pomoc – môže to zachrániť život.