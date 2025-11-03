Pondelok3. november 2025, meniny má Hubert, zajtra Karol

Bielorusko opätovne otvorí svoje veľvyslanectvo v Bratislave

MINSK/BRATISLAVA - Bielorusko opätovne otvorí svoje veľvyslanectvo v Bratislave. V pondelok o tom informovala agentúra BelTA, podľa ktorej bieloruský premiér Alexandr Turčin podpísal príslušné uznesenie. Otvorenie veľvyslanectva je naplánované na september budúceho roka.

„Obnovenie stálej diplomatickej prítomnosti Bieloruska na Slovensku výrazne posilní úsilie o rozvoj politických, obchodných, hospodárskych a investičných vzťahov, umožní praktické preskúmanie možností priemyselnej spolupráce a uľahčí spoločný vstup na nové trhy,“ uviedlo podľa BelTA tlačové oddelenie bieloruskej vlády.

Bielorusko uzavrelo svoje veľvyslanectvo v Bratislave začiatkom minulého roka. Jeho agendu prevzalo veľvyslanectvo vo Viedni.

