Prevádzku letiska vo Vilniuse opäť prerušili pre balóny v jeho blízkosti

VILNIUS - Letisko v litovskom Vilniuse vo štvrtok opäť dočasne uzavreli z dôvodu preletu pašeráckych balónov v jeho blízkosti, oznámilo letisko na sieti Facebook. Ide už o šiesty takýto incident za október, informuje o tom agentúra Reuters.
„Na základe predbežných informácií bolo rozhodnutie zaviesť obmedzenia vo vzdušnom priestore prijaté z dôvodu preletu balóna (alebo balónov), ktorý smeroval k letisku vo Vilniuse,“ uviedlo letisko. Prevádzka ostane obmedzená do 22.10 h SEČ. Litva tvrdí, že balóny, ktoré narúšajú jej vzdušný priestor, posielajú bieloruskí pašeráci cigariet. Bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka viní za to, že toto konanie nezastavil.
V reakcii na tieto incidenty litovská vláda v stredu oznámila, že hraničné priechody medzi Litvou a Bieloruskom zostanú pre väčšinu cestujúcich zatvorené do konca novembra. Okrem toho plánuje tieto balóny zostreľovať. Lukašenko v utorok vyhlásil, že Litva sa rozhodla uzavrieť hranice, aby znemožnila niektorým účastníkom dostať sa na medzinárodnú konferenciu o eurázijskej bezpečnosti v Minsku 28. a 29. októbra, a ako zámienku použila tento „šialený podfuk“ s balónmi.