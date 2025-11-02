MINSK – Európske krajiny si počas vojny na Ukrajine už v podstate zvykli, že z ruských propagandistických relácii a diskusií chodia na ich adresu hrozby o zničení a vyhubení. Tentoraz sa však v plnej kráse ukázal prezident krajiny, ktorá dlhé roky sympatizuje s Rukou federáciou.
Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko vyjadril veľmi ostrú kritiku na adresu európskych krajín. Počas oficiálnej cesty na sever krajiny do prírodnej rezervácie Biarezinski Biosphere Reserve prehlásil, že "čistý vzduch", ktorý produkujú tamojšie lesy, "bude už čochvíľa využívať smradľavá Európa". Informuje o tom Agenzia Nova.
"Nie je nás v Bielorusku ani 10 miliónov a napriek tomu máme rozľahlé územie plné lesov a mokradí. Príde ale čas, kedy nám smradľavá Európa zaplatí za to, že sme zachovali to, čo sme dostali od Boha," povedal bieloruský vládca.
Čistý bieloruský vzduch prináša do Európskej únie nový vietor. "Môžem len dúfať, že sa naše deti dožijú doby, kedy si Európania uvedomia, čo im dávame, prejavia vďačnosť a zaplatia," dodal počas návštevy prírodnej rezervácie.