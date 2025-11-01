Hrozivé vyhlásenie Lukašenka: Doviezli sme z Ruska jadrové zbrane! Sú najmodernejšie

MINSK - Minsk prijal najmodernejší ruský jadrový arzenál a staršie hlavice vrátil späť do Ruska. Bieloruský líder Alexandr Lukašenko tvrdí, že armáda už trénuje ich použitie zo vzduchu aj z raketových systémov.
Bieloruský autoritatívny vládca Alexandr Lukašenko vyhlásil, že na území krajiny sa už nachádzajú najnovšie ruské jadrové zbrane. Podľa neho došlo k výmene starších hlavíc za nové verzie. O jeho slovách informovala tamojšia štátna agentúra Belta, ktorá citovala prezidentove vyjadrenia smerom k verejnosti.
„Staré kusy sme poslali späť do Ruska a naopak, získali sme najnovšie systémy,“ povedal Lukašenko. Dodal, že ruská strana aktívne spolupracuje na výcviku bieloruských síl. „Cvičíme ich použitie – či už z lietadiel, alebo prostredníctvom raketových platforiem. Nikto z nás to neskrýva,“ vyhlásil politik, ktorý stojí na čele krajiny nepretržite od roku 1994.
Konkrétny počet nasadených jadrových zbraní Minsk nezverejnil. Lukašenko však ešte v októbri minulého roka hovoril o „niekoľkých desiatkach“ kusov, pripomenula vtedy agentúra AP.
Oznámenie o novej dodávke prišlo len pár dní po tom, čo bieloruský prezident predstavil plány na zaradenie ruského raketového systému Orešnik do aktívnej služby v decembri. Ako uviedol, ide o krok, ktorý má „zabezpečiť národnú bezpečnosť“.