Polícia pátra po nezvestnom 37-ročnom Štefanovi Babinskom z Bratislavy

Polícia pátra (Zdroj: Topky.sk)
PRIEVIDZA - Polícia žiada občanov o pomoc pri pátraní po nezvestnom 37-ročnom Štefanovi Babinskom z Bratislavy. Muža naposledy videli v júni tohto roka, doteraz nepodal žiadnu správu o svojom súčasnom pobyte. Zdržiaval sa aj v okrese Prievidza. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Muž je vysoký približne 175 centimetrov, štíhlej postavy. Má oválnu tvár a krátke hnedé vlasy. Akékoľvek informácie o nezvestnom, jeho pohybe alebo pobyte môžu občania oznámiť na známom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na stránke trenčianskej krajskej polície na sociálnej sieti.
Štefan Babinský (Zdroj: TASR/KR PZ v Trenčíne)