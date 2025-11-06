Hľadaný a obvinený Marián (26) baví internet: Tvár ako školská lavica, je toto slovenský 50 cent?

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Polícia v Spišskej Novej Vsi vyhlásila pátranie po Mariánovi Bandim, narodenom 9. apríla 1999, s trvalým pobytom v identickom meste. Ide o obvinenú osobu, na ktorú bol zverejnený záznam v pátracej databáze začiatkom novembra. Svoju pozornosť však púta niečim iným.
Hoci polícia nezverejnila podrobný popis oblečenia, podľa všetkého by pátranie nemuselo byť až také náročné — Marián totiž patrí medzi tých, ktorí svoj „štýl“ nosia doslova vpísaný do tváre. Jeho výrazné tetovania zaujali aj používateľov sociálnych sietí, kde sa správa o pátraní rýchlo rozšírila.
Slovenský 50 Cent a tvár ako školská lavica, bavia sa diskutujúci
Pod príspevkom sa okamžite objavili desiatky komentárov pod príspevkom – niektoré ironické, iné pobavené:
- „Má nejaké poznávacie znamenie?“
- „Školská lavica, ty kokos. Mám rád tetovanie, ale toto čo je veľo, to je málo.“
- „Vôbec sa mi nezdá podozrivý…“
- „Slovenský 50 Cent.“
Hoci internet si z fotografie spravil menší stand-up, polícia naďalej žiada verejnosť o pomoc pri pátraní. Ak máte informácie o pohybe alebo pobyte Mariána Bandiho, kontaktujte políciu na linke 158.