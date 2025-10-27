Bratislavské letisko pripravuje stojiská pre umiestnenie väčších typov lietadiel

BRATISLAVA - Letisko M. R. Štefánika v Bratislave pripravuje stojiská pre umiestnenie väčších typov lietadiel. Zmena denného značenia stojísk hlavnej odbavovacej plochy súvisí s potrebou umiestňovať na stojiská napríklad širokotrupé lietadlá kategórie E. Úprava organizácie stojísk súvisí aj s otvorením základne leteckého dopravcu Wizz Air v Bratislave. Informovala o tom hovorkyňa letiska Veronika Demovičová.
„Takéto rozsiahle zmeny denného značenia stojísk sa na letisku v Bratislave nerealizovali od čias výstavby terminálu. Na projekt sme sa začali pripravovať pred dvoma rokmi, keď sa nám na letisku podarili dohodnúť podmienky pre pristávanie širokotrupých lietadiel kategórie E – lietadiel typu Airbus A330, Airbus A350, Boeing 787-9 (takzvaný Dreamliner) či Boeing 777, Boeing 747 a iné. Vďaka zmenám v dennom značení stojísk budeme môcť na odbavovacej ploche umiestniť vedľa seba aj dva typy širokotrupých lietadiel, doposiaľ sme mali takéto vhodné stojisko len jedno,“ uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva bratislavského letiska Dušan Novota.
Rozširujú aj stojiská pred odbavovacou budovou letiska
Zároveň sa podľa neho rozširujú aj stojiská pred odbavovacou budovou letiska, na ktoré letisko vedelo doteraz umiestniť maximálne lietadlá kategórie C ako Boeing 737-800 či Airbusy A320. Novota zhodnotil, že aj v dôsledku zúženia rolovacieho pásu na ploche bude možné na letisku pred terminálom umiestňovať modernejšie 239-miestne lietadlá typu Airbus A321neo, ktoré na svoju základňu v Bratislave umiestni letecký dopravca Wizz Air. Tento typ lietadiel je približne o päť metrov dlhší ako Boeingy či Airbusy, preto ho doposiaľ nebolo možné umiestniť pred hlavnú budovu letiska.
Letiskovú infraštruktúru v Bratislave v súčasnosti tvorí 33 stojísk pre lietadlá. Ich počet sa nezmenení, len úprava značenia vytvorí 11 stojísk pre lietadlá typu Airbus A321neo, čím sa zabezpečí podľa letiska väčšia flexibilita stojísk a lepšia obslužnosť lietadiel.