Letisko v Brémach muselo prerušiť prevádzku: V okolí sa objavil neznámy dron

BRÉMY - Letisko v nemeckom meste Brémy muselo v nedeľu večer dočasne pozastaviť svoju prevádzku po tom, čo bol v jeho okolí spozorovaný neznámy dron. Informuje o tom agentúra DPA.
Polícia oznámila, že neznámy dron v okolí letiska spozorovali okolo 19.30 h a v nadväznosti na to okamžite pozastavili všetky odlety i prílety. Prevádzku v bežnom režime opätovne obnovili o 20.22 h. Bezprostredne nebolo známe, kto dron riadil. Podľa miestneho spravodajského webu buten un binnen musel byť v dôsledku obmedzenia prevádzky jeden let z Londýna odklonený na letisko v Hamburgu a jeden odlet do Londýna sa omeškal.
Ešte v piatok bola v dôsledku spozorovania dronu pozastavená prevádzka medzinárodného letiska v Berlíne. Podobných incidentov v Nemecku i v iných európskych krajinách v uplynulých mesiacoch zaznamenali niekoľko. Začiatkom októbra drony narušili prevádzku druhého najväčšieho nemeckého letiska v Mníchove.
Prelety dronmi sú v Nemecku v okruhu 1,5 kilometra od letísk zakázané, aby sa predišlo zrážkam pri odletoch a príletoch. Spozorovanie neznámeho dronu môže viesť k čiastočnému alebo úplnému pozastaveniu prevádzky. Neautorizované prelety v blízkosti letísk sa považujú za nebezpečné narušenie civilného letectva a môžu byť prísne trestané.