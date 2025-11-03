Pondelok3. november 2025, meniny má Hubert, zajtra Karol

Letíte najbližšie TOUTO spoločnosťou? POZOR, ak nespravíte TENTO krok, riskujete pokutu!

BRATISLAVA - S Ryanair bude možné cestovať len digitálne. Spoločnosť o pár dní zavedie krok, ktorý nebude môcť obísť ani človek bez smartfónu.

Európsky nízkonákladový gigant Ryanair zruší od 12. novembra možnosť nástupu s papierovou letenkou. Ako spoločnosť potvrdila minulý mesiac, už o pár dní bude boarding možný len prostredníctvom aplikácie myRyanair app, kde budú všetky potrebné dokumenty k odletu. Prepravca sľubuje, že dôjde k urýchleniu nástupu na palubu a ušetreniu približne 300 ton papiera ročne.

Šéf aerolinky Michael O´Leary zmiernil obavy s tým, že spoločnosť v prípade problémov pomôže každému cestujúcemu. Podstatným krokom však bude, aby každý mal uzavretý check-in pred odletom. V tomto prípade personál dokáže nájsť pasažiera v systéme a vytlačí mu letenku bez doplatku. „Takmer 100 percent cestujúcich používa smartfóny a chceme, aby ich ľudia používali. Len sa zaregistrujte pred príchodom na letisko a všetko bude v poriadku,“ dodal O´Leary.

Aj digitalizácia má svoje slabé stránky

Nie je pochýb, že zavedenie takéhoto kroku vedie k efektívnosti leteckých spoločností. Automatizáciou odbavenia, nástupu a zákazníckemu servisu pomocou aplikácií znižujú prepravcovia náklady, čím zlepšujú svoje marže. Avšak, v prípade kolapsu systému nastávajú hromadné katastrofy. Naposledy mala problémy Alaska Airlines, ktorá nedávno kvôli výpadku IT systému zastavila všetky lety. Najväčšou technologickou katastrofou v letectve bol výpadok softvéru plánovania posádok Southwest Airlines. Ide o udalosť z roka 2022, ktorá ovplyvnila viac ako 16 900 letov, čo predstavuje viac ako 50 percent jej plánovanej prevádzky.

Novodobým ohrozením na letiskách sú kybernetické útoky, ktoré posledné mesiace zasiahli aj európske letiská. To prinútilo zamestnancov na letiskách každému vytlačiť palubný lístok, čo však spôsobilo extrémne dlhé rady a meškania odletov.

