Na očkovanie proti COVID-19 sa od septembra zaregistrovalo 32-tisíc ľudí

BRATISLAVA - Na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 sa od septembra zaregistrovalo 32 000 ľudí. Najvyšší počet zaregistrovaných osôb je v kategórii 61 až 70 rokov. Naopak, najnižší je u seniorov vo veku 91 až 100 rokov. Uviedla to hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Alena Krčová.
„Najvyšší počet evidujeme v Bratislavskom kraji - takmer 14 000, naopak najmenší v Prešovskom kraji, necelých 2000 osôb,“ doplnila hovorkyňa.
Novými vakcínami Comirnaty LP.8.1, ktoré sú upravené na nový, aktuálne najviac rozšírený variant ochorenia COVID-19, sa možno zaočkovať v 18 nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach po celom Slovensku. Záujemcom, ktorí sú registrovaní v „čakárni“ NCZI, budú prideľované termíny podľa dostupných kapacít. Na očkovanie novou vakcínou sa ďalší záujemcovia môžu zaregistrovať prostredníctvom formulára na webe centra.