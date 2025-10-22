Obrovská tragédia: Žena (†81) bola blízko zastávky autobusov, zrazilo ju auto! Na mieste zomrela

(Zdroj: facebook/Polícia Slovenskej republiky)
HRONOVCE - Dnes krátko po obede došlo v obci Hronovce k obrovskej tragédii, pri ktorej zomrela 81-ročná žena.
Ako uviedla polícia, podľa doterajších zistení 81-ročnú ženu nachádzajúcu sa v blízkosti zastávky autobusov zrazilo vozidlo značky Opel Astra, ktoré z doposiaľ nezistených príčin zišlo z vozovky. Seniorka, žiaľ, utrpela vážne zranenia, ktorým na mieste podľahla.
"Vodič bol na mieste podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Na miesto nehody sa presúva vyšetrovateľ PZ. Ďalšie okolnosti tragickej dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania, preto k veci nebudeme poskytovať ďalšie informácie," dodala polícia.