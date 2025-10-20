Meteorológovia varujú pred hustou hmlou: Na mnohých miestach Slovenska klesne dohľadnosť

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Na väčšine územia Slovenska sa v pondelok môže ojedinele tvoriť hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
Výstrahy platia pre celý Banskobystrický, Žilinský, Prešovský a Košický a väčšinu Trenčianskeho kraja. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ podotýka SHMÚ. Výstrahy platia predbežne do 10.00 h.
(Zdroj: SHMÚ.sk)