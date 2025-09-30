Dramatický zvrat počasia: Meteorológovia varujú pred prvým náporom zimy! Október začne mrazivo

BRATISLAVA – Začiatok októbra prinesie na Slovensko skokové ochladenie, ktoré meteorológovia označujú za prvé veľké „prepuknutie zimy“ tejto sezóny. Po dlhšom období nadpriemerne teplého septembra sa k nám od polovice týždňa začne tlačiť studený arktický vzduch zo severovýchodnej Európy.
Ochladenie sa začne prejavovať už v stredu a vo štvrtok. Teploty pôjdu prudko nadol – podľa predpovedí klesnú o 10 až 15 °C pod dlhodobý priemer pre toto obdobie, informuje Severe Weather Europe. V noci sa očakávajú prvé prízemné mrazy a vo vyšších polohách aj celodenný mráz.
Studený vzduch zasiahne veľkú časť strednej Európy vrátane Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska či Rakúska. Na horách prinesie prvé výraznejšie sneženie tejto sezóny, v nižších polohách zatiaľ prevažne dážď. Na Balkáne meteorológovia varujú aj pred silným vetrom typu bóra, ktorý môže mať nárazy až vyše 100 km/h.
Na Slovensku treba počítať s citeľným ochladením. Ranné teploty budú miestami padať pod nulu a vo vyšších oblastiach sa objaví prvý sneh. „Najchladnejší vzduch sa k nám dostane vo štvrtok 2. 10. a v piatok 3. 10., keď teplota v hladine 850 hektopascalov klesne s vysokou pravdepodobnosťou pod nulu na väčšine nášho územia,“ upozornil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) s tým, že v predikciách nie je veľká miera neistoty.
„Z vývoja poveternostnej situácie vyplýva, že už sa budeme musieť teplejšie obliecť, prípadne aj pozbierať úrodu, ktorú by toto ochladenie mohlo ohroziť alebo poškodiť,“ poukázali meteorológovia. Po tejto vlne chladu však môže prísť v polovici októbra opäť oteplenie. Slovensko tak čaká poriadne dynamický začiatok jesene.