Hasiči zasahovali v okrese Levice: Príčinou požiaru bola sušička na slnečnicu

TEKOVSKÉ LUŽANY - V obci Tekovské Lužany v okrese Levice zhorela sušička na slnečnicu. Príčinou požiaru bola prevádzkovo-technická porucha sušičky, ktorú spôsobil cudzí predmet v stroji, informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre.
Požiar vypukol v stredu (15. 10.) vo večerných hodinách. Zasahujúci hasiči z Levíc a Nových Zámkov i dobrovoľní hasiči z obce Tekovské Lužany použili autonómne dýchacie prístroje, nasadili štyri C prúdy, vykonali vyrezanie otvoru do plášťa konštrukcie a následne sušičku vyprázdnili. Požiar sa im podarilo za krátky čas lokalizovať a zlikvidovať. Predbežná výška priamej materiálnej škody bola vyčíslená na 72 000 eur.