Obrovský požiar v rafinérii MOL pri Budapešti! Hasiči s plameňmi bojovali celú noc

BUDAPEŠŤ - V rafinérii maďarskej ropnej spoločnosti MOL v Százhalombatte vypukol v pondelok večer požiar. Podľa servera index.hu požiarnici hasili oheň ešte aj v utorok v skorých ranných hodinách, ale plamene už boli lokalizované, informuje spravodajca v Budapešti.
Miestni obyvatelia hlásili výbuch a hustý dym. Príčiny nehody sú zatiaľ neznáme, píše index.hu. Server podotýka, že je možné, že činnosť celej rafinérie je zastavená. K žiadnym zraneniam nedošlo. MOL vydal vyhlásenie, podľa ktorého príslušné úrady v súčasnosti vyšetrujú príčiny požiaru. Podľa servera infostart.hu Úrad civilnej ochrany (OKF) informoval, že do ovzdušia sa neuvoľnili žiadne škodlivé látky. Život v Százhalombatte sa v utorok ráno rozbehol normálne, doprava, školy, obchody a podniky fungujú bez obmedzení.
Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v utorok ráno rokoval o vzniknutej situácii s predstaviteľmi spoločnosti MOL a s ministrom vnútra Sándorom Pintérom. Na sociálnych sieťach premiér uviedol, že dodávky pohonných látok v Maďarsku sú zabezpečené. Ako dodal, okolnosti požiaru v ropnej rafinérii v Százhalombatte budú vyšetrené čo najdôkladnejšie.