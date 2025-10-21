Bratislavskí hasiči zasahovali pri požiari kontajnerov v Ružinove: Plamene poškodili dve autá

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Bratislavskí hasiči zasahovali v utorok nadránom pri požiari kontajnerov na Banšelovej ulici v Ružinove, ktorý poškodil dve autá. Majiteľom vozidiel vznikla škoda vo výške približne 4000 eur. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) Bratislava o tom informoval na sociálnej sieti.
„V čase príjazdu hasičov na miesto udalosti boli požiarom zasiahnuté tri plastové kontajnery, pričom požiar poškodil aj dve osobné motorové vozidlá,“ ozrejmil HaZZ. Dodal, že hasiči požiar zlikvidovali prostredníctvom jedného prúdu vody. „Na miesto bol privolaný aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov, predbežnou príčinou vzniku požiaru bola manipulácia s otvoreným ohňom,“ doplnili.