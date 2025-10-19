Hasiči zasahovali pri požiari rodinného domu a prístavby: Pri zásahu sa im podarilo zachrániť psa

Počas prehľadávania požiarom zasiahnutého domu sa hasičom podarilo zachrániť psíka (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj)
ZALUŽICE - Hasiči uplynulú noc zasahovali pri požiari rodinného domu a prístavby v obci Zalužice v okrese Michalovce. Predbežná výška škody presahuje 80-tisíc eur. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti.
Na mieste zasahovalo deväť profesionálnych hasičov na piatich hasičských vozidlách zo staníc v Michalovciach a Sobranciach. Pomáhali im aj štyria dobrovoľní hasiči z Veľkých Revíšť.
Počas prehľadávania požiarom zasiahnutého domu sa hasičom podarilo zachrániť psíka (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj)
„Našťastie sa pri požiari nikto nezranil ani neprišiel o život. Počas prehľadávania požiarom zasiahnutého domu sa hasičom podarilo zachrániť psíka,“ uvádza KR HaZZ. Príčina požiaru je v štádiu vyšetrovania.