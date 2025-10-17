Štyria noví veľvyslanci odovzdali prezidentovi Pellegrinimu poverovacie listiny

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini prijal v piatok na nástupnej audiencii dezignovaného veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Bilala Zahida, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny. Do rúk prezidenta odovzdali poverovacie listiny aj traja ďalší mimoriadni a splnomocnení veľvyslanci. Informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
Bilaterálne vzťahy medzi Slovenskom a Spojeným kráľovstvom
Bilaterálne vzťahy medzi Slovenskom a Spojeným kráľovstvom sú dlhodobo konštruktívne a od roku 2023 sú ukotvené v Spoločnej deklarácii o bilaterálnej strategickej spolupráci, ktorá zahŕňa oblasti zahraničnej politiky, bezpečnosti, obchodu, investícií, inovácií a kultúry. Zároveň v Spojenom kráľovstve žije aj významná slovenská komunita, ktorú tvorí približne 160.000 občanov SR.
Hlava štátu preto verí, že nový veľvyslanec prispeje k prehĺbeniu bilaterálnych vzťahov a svojou prácou bude ďalej rozvíjať spoluprácu medzi oboma krajinami. Prezident prijal na nástupnej audiencii aj veľvyslankyňu Habibu Derradji Kherrourovú (Alžírska demokratická ľudová republika), Iana Devinea (Írsko) a Walida Mohameda Ismaila (Egyptská republika).