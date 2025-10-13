Prezident Pellegrini o veľkej zmene: Letisko Sliač čaká najväčšia rekonštrukcia v histórii

SLIAČ - Vojenské letisko Sliač prechádza najväčšou rekonštrukciou vo svojej histórii. Obnova letiska, ktoré bude slúžiť ako základňa pre slovenské stíhačky F-16, má byť dokončená v roku 2027, práce sa vykonávajú tak, aby sa na letisko mohla v budúcnosti vrátiť aj civilná doprava. Na tlačovom brífingu na vojenskej základni Sliač to v pondelok uviedol prezident SR Peter Pellegrini.
„Nejde len o opravy stávajúcich plôch a zlepšenie ich kondície, ale aj výstavbu obrovského množstva rolovacích plôch, nových stojísk pre lietadlá, v kvalite, ktorá zodpovedá 21. storočiu,“ priblížil prezident. Ako dodal, rekonštrukciou prechádzajú aj hangáre, ktoré budú slúžiť na parkovanie stíhacích lietadiel F-16, či hangáre, v ktorých budú stíhačky v rámci pohotovosti pripravené na ostrý zásah.
„Keďže máme nové moderné stíhacie lietadlá F-16, ktoré sa tu budú prevádzkovať, tieto lietadlá vyžadujú aj adekvátne priestory na použitie. Majú vysoké nároky na ochranu informácií a celá infraštruktúra musí spĺňať tieto požiadavky,“ doplnil za Vzdušné sily Ozbrojených síl SR Adolf Daubner s tým, že rozsah rekonštrukcie letiska Sliač je v rámci jeho histórie bezprecedentný.
Práce na obnove letiska podľa prezidenta pokračujú podľa harmonogramu. Doposiaľ bolo preinvestovaných približne 70 miliónov eur, značnú časť nákladov sa Slovensku podľa Pellegriniho darí refundovať prostredníctvom NATO. Rekonštrukcia by mala byť ukončená v roku 2027 a podľa prezidenta sú práce realizované tak, aby na letisku bolo v budúcnosti možné obnoviť aj civilnú leteckú dopravu.
„Je to kľúčové pre tento región a bolo by veľmi zlé a veľmi smutné, ak by stred Slovenska, napriek tomu, že je tu takáto infraštruktúra, prišiel o možnosť spojenia s ostatnými kútmi sveta. Budovanie nových rolovacích plôch dáva perspektívu, aby smerom od Sielnice mohol byť vybudovaný v budúcnosti osobný terminál, na ktorom budú môcť byť odbavovaní aj civilní cestujúci bez toho, aby zasahovali do vojenskej časti,“ skonštatoval Pellegrini.
Prezident v rámci svojho pondelňajšieho programu na strednom Slovensku vystúpil na slávnostnom podujatí Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá si pripomína 30. výročie svojho založenia. Popoludní okrem návštevy letiska na Sliači absolvoval aj rokovanie s primátorkou mesta Sliač Ľubicou Balgovou, s ktorou hovoril napríklad o definitívnom trasovaní rýchlostnej cesty R2.