Európska únia hazarduje s dôverou ľudí v Severnom Macedónsku, uviedol Pellegrini

Prezident SR Peter Pellegrini a prezidentkou Severného Macedónska Gordana Siljanovská-Davková.
Prezident SR Peter Pellegrini a prezidentkou Severného Macedónska Gordana Siljanovská-Davková. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, SITA/AP/Vlasov Sulaj)
TASR

BRATISLAVA/SKOPJE - Európska únia (EÚ) podľa prezidenta SR Petra Pellegriniho hazarduje s dôverou ľudí v Severnom Macedónsku, ak podmieňuje prijatie ich krajiny do spoločenstva novými požiadavkami. Uviedol to po rokovaní s prezidentkou Severného Macedónska Gordanou Siljanovskou-Davkovou v Skopje. Podľa neho nesmie byť integrácia do EÚ zneužívaná na vybavovanie si „medzinárodných účtov alebo politických sporov“.

„Európska únia sa zahráva s dôverou ľudí tohto regiónu a pokiaľ nepreukáže svoju životaschopnosť, že rozširovací proces je stále nažive, a že je živý, tak urobí obrovskú chybu,“ vyhlásil prezident. Dodal, že krajiny ako Severné Macedónsko majú potenciál v nasledujúcich rokoch „intenzívne negociovať jednu kapitolu za druhou“ a prijať príslušné reformy, aby splnili kritériá na vstup.

archívne video

Strana SaS má dve výzvy na prezidenta Petra Pellegriniho (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Slovensko podporuje Severné Macedónsko

Argumentoval, že bezpečnosť Únie spočíva aj v jej rozširovaní. Zdôraznil, že Slovensko stojí pevne na strane Severného Macedónska a v integračnom procese ho plánuje podporiť „všetkými možnými spôsobmi“. Objasnil, že Slovensko podporuje integračné úsilie balkánskej krajiny finančne - prostredníctvom rozvojových projektov OSN (UNDP), ako aj expertnou účasťou svojich diplomatov a rezortných odborníkov v poradných tímoch počas prístupových rokovaní s EÚ.

Podpis memoranda o hospodárskej spolupráci

Jedným z nástrojov spolupráce je aj posilnenie hospodárskych väzieb. V rámci návštevy podpísal štátny tajomník slovenského ministerstva hospodárstva Vladimír Šimoňák s ministrom zahraničných vecí a obchodu Severného Macedónska Timčom Mucunským memorandum o hospodárskej spolupráci. „Pravdepodobne už začiatkom budúceho roka navštívi túto krajinu delegácia vedená ministrom zahraničných vecí Jurajom Blanárom spolu s veľkou biznis delegáciou, aby tak spoločne s podnikateľmi mohli nadviazať na konkrétne projekty v definovaných oblastiach,“ ozrejmil Pellegrini.

Podľa neho musí byť prístupový proces do EÚ založený iba na plnení ustanovených kritérií. „Žiadna krajina by ho nemala zneužívať len preto, aby si vyriešila nejakú svoju otázku a držala tak vašu krajinu v zajatí alebo ako rukojemníka týchto sporov kladením ďalších a ďalších a ďalších podmienok,“ podotkol.

Očakávaný signál od predsedníčky EK

Pevne verí, že predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová počas stredajšej (15. 10.) návštevy Skopje vyšle „jasný signál“, že EÚ si stojí za integračným procesom Severného Macedónska. „Verím, že vám zajtra tu dá jasnú perspektívu, kde vaša nádherná krajina patrí, pretože my sme presvedčení, že patrí do rodiny krajín Európskej únie,“ povedal.

Podľa Gordany Siljanovskej-Davkovej by mal byť proces rozširovania EÚ založený výlučne na splnení dohodnutých kritérií. Myslí si, že kroky, ktoré Severné Macedónsko podniká, sú „plne harmonizované s požiadavkami Únie“.

Rozšírenie EÚ

„Som rada, že máme rovnaký názor na proces rozširovania, ktorý by mal byť založený na plnení kodanských kritérií, teda na základe výsledkov a zásluh bez ďalších iracionálnych politických podmienok,“ poznamenala.

Dvojdňová oficiálna návšteva slovenského prezidenta v Severnom Macedónsku nadväzuje na jeho nedávne cesty do štátov západného Balkánu. Ich hlavným cieľom je podpora kandidátskych krajín regiónu pri integrácii do EÚ. Prezident si tiež v rámci pietneho aktu uctil pamiatku významného macedónskeho revolucionára a bojovníka za slobodu Goceho Delčeva. Stretol sa aj s premiérom hostiteľskej krajiny Christijanom Mickoským a predsedom parlamentu Afrimom Gašim.

