Disciplinárka s Danielom Lipšicom by sa mohla začať v novembri

Daniel Lipšic (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)
BRATISLAVA - Disciplinárny proces s prokurátorom a exšéfom niekdajšieho Úradu špeciálnej prokuratúry Danielom L. by sa mohol začať 16. novembra. Vyplýva to z informácií, ktoré potvrdila hovorkyňa Najvyššieho správneho súdu SR Marie Stracenská.
Spresnila, že k zmene termínu pojednávaní, ktoré boli pôvodne vytýčené na október, došlo z dôvodu práceneschopnosti obhajcu disciplinárne obvineného. Stracenská doplnila, že Daniel Lipšic je disciplinárne obvinený z dvoch etických a jedného odborného skutku, ktorým je porušenie povinností prokurátora. Disciplinárny návrh na Daniela Lipšica podal generálny prokurátor Maroš Žilinka koncom novembra minulého roka.