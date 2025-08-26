Zádušná omša za poslankyňu Annu Záborskú: Jej pamiatku si prišli uctiť šéf parlamentu a bývalí predsedovia KDH

BRATISLAVA - Úmrtie poslankyne z klubu hnutia Slovensko Anny Záborskej zarmútilo azda každého aktívneho politika. Jej um si napriek jej opozičnému zaradeniu vážili aj mnohí koaliční predstavitelia, čo prišli dokázať aj účasťou na zádušnej omši v Dóme svätého Martina v Bratislave. Bohoslužba sa tam konala v pondelok 25. augusta.
VIDEO Zádušná omša za poslankyňu Annu Záborskú:
Na bohoslužbu sa postupne dostavovali viaceré figúry aktuálneho, no aj bývalého politického života. Nechýbal Pavol Hrušovský ako bývalý šéf KDH, prišiel aj Záborskej parlamentný kolega Gábor Grendel a tiež ďalšia známa tvár KDH František Mikloško s manželkou.
O pár minút sa dostavili aj predseda parlamentu Richard Raši, špeciálny prokurátor a bývalý poslanec Daniel Lipšic či poslanec z klubu SaS Ondrej Dostál, ktorý je známym konzervatívcom v rámci strany OKS.
Záborská bola podľa šéfa parlamentu Rašiho známa svojimi pevnými a konzistentnými postojmi, ktoré pramenili z jej hlbokého kresťanského presvedčenia. "Ako pôvodným povolaním lekárka si do politiky priniesla étos pomoci a ochrany, ktorý pretavila do svojho celoživotného boja za ochranu života, podporu rodiny a náboženskej slobody. Svoje nasadenie pre tieto témy potvrdila aj vo funkcii splnomocnenkyne vlády pre ochranu slobody viery alebo presvedčenia," poznamenal.
Čarnogurský prišiel v šiltovke
Po jeho príchode sa dostavili aj ďalšie tváre, ktoré verejnosť spája s Kresťanskodemokratickým hnutím. Medzi iným poslanec a bývalý minister spravodlivosti Viliam Karas a úplne prvý predseda KDH Ján Čarnogurský, ktorý mal na hlave šiltovku.
Záborská svojich najbližších a poslaneckých kolegov opustila vo veku 77 rokov v stredu 20. augusta. Na sociálnej sieti o tom informovala strana Kresťanská únia (KÚ), kde Záborská pôsobila.