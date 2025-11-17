Lipšic odmietol dohodu o vine: Na Najvyššom správnom súde sa začalo disciplinárne pojednávanie

BRATISLAVA - Na Najvyššom správnom súde (NSS) SR sa v pondelok začalo disciplinárne pojednávanie vedené voči prokurátorovi Generálnej prokuratúry (GP) SR a niekdajšiemu šéfovi zaniknutého Úradu špeciálnej prokuratúry Danielovi Lipšicovi. Hrozí mu preloženie na nižší stupeň prokuratúry. Dohodu o vine a disciplinárnom opatrení odmietol.
Daniel Lipšic mal podľa disciplinárneho návrhu pozostávajúceho z troch bodov agresívne kričať na riaditeľku osobného úradu GP SR Elenu Černú s tým, že je „poplatná Žilinkovmu režimu“ a že „osobný úrad GP SR vykonáva pre generálneho prokurátora nadprácu“. Ďalší bod návrhu sa týka zamietnutia sťažnosti obvinených proti vznesenému obvineniu v kauze Vírus bez znalosti utajovanej prílohy vyšetrovacieho spisu. Disciplinárne stíhaný je tiež za nevhodný sarkastický text na adresu vedenia generálnej prokuratúry.
Disciplinárny návrh inicioval generálny prokurátor Maroš Žilinka približne pred rokom. Šéf generálnej prokuratúry je podľa právneho zástupcu Daniela Lipšica Ladislava Masára minimálne v dvoch z troch bodov v hlbokom konflikte záujmov. Vyslovil názor aj o nezákonnom postupe navrhovateľa pri dvoch bodoch disciplinárneho návrhu.
Lipšic odmieta tvrdenia o krádeži
Daniel Lipšic hovoril o snahe vedenia GP SR, aby odišiel z prokuratúry. V súvislosti s prvým skutkom poukázal na to, že zvýšeným hlasom upozornil šéfku osobného úradu GP SR, že „toto bolo poslednýkrát, keď ma bez dôkazov obvinila z konania, ktorého som sa nedopustil“. Disciplinárny návrh vo veci sťažnosti proti obvineniam v akcii Vírus neuvádza podľa neho žiadnu relevantnú otázku, s ktorou by sa v uznesení nezaoberal. „O celom spisovom materiáli vrátane utajovanej prílohy som mal vedomosť,“ zdôraznil Daniel Lipšic.
Na pondelkovom pojednávaní vypovedala o udalosti opísanej v prvom skutku disciplinárneho návrhu aj svedkyňa Černá. Daniel L. na ňu podľa jej slov kričal, že ho obvinila z krádeže. „Nikdy som nepoužila termín odcudzenie, krádež, ani nič podobné,“ povedala riaditeľka osobného úradu GP SR. Situáciu vnímala ako extrémne nepríjemnú, na ktorú nebola pripravená. Výsluch absolvovala aj ďalšia svedkyňa. Pojednávanie po skončení oboch výsluchov odročili na 17. decembra.