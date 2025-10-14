Utorok14. október 2025, meniny má Boris, zajtra Terézia, Tereza

SaS kritizuje návrh o registračnom poplatku v komorách, spustila petíciu

Tlačová konferencia SaS k aktuálnej politickej situácii (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Opozičná SaS kritizuje návrh zvýšiť maximálny registračný poplatok v zdravotníckych komorách. Nesúhlasí s tým, že bol predložený bez diskusie, narýchlo a ako pozmeňujúci návrh, ktorý za vyššie poplatky negarantuje žiadnu protihodnotu. Takýto prístup voči zdravotníkom považuje SaS za nehorázny a drzý. Strana zároveň spustila petíciu proti zvyšovaniu registračných poplatkov a vyzvala na jej podpísanie. Rovnako vyzvala poslancov, aby za navrhované zmeny v súčasnom znení nezahlasovali. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informovali poslanci Národnej rady (NR) SR za SaS Jana Bittó Cigániková a Tomáš Szalay.

Bittó Cigániková skritizovala, že podľa návrhu by sa mal maximálny poplatok zvýšiť trojnásobne pre všetkých zdravotníkov. „Áno, je to maximálna suma, ale ja nepoznám komoru, ktorá vyberala nižšiu ako maximálnu sumu, naopak poznáme také, ktoré vyberali ešte viac ako zákonnú sumu. Ale toto sa umožnilo zákonom. Je to trojnásobok za nič, pretože v sektore sa v praxi zhodujeme na tom, že komory naozaj tým ľuďom nič nedávajú,“ poznamenala. Zdôraznila, že nejde o peniaze, ale o princíp.

Kroky komôr podporujú odlev zdravotníkov do zahraničia

Poslankyňa upozornila, že takéto kroky prispievajú k odlevu zdravotníkov do zahraničia, najmä do Českej republiky. Správnym riešením by podľa nej bolo komory „zdobrovoľniť“. „Nechať ich, nech robia svoju prácu cez členské príspevky, keď budú nútení robiť svoju prácu tak, aby tam tí členovia chceli byť. Aby pre nich robili právne zastúpenie, školenia atď. tak dobre, že člen si chce zaplatiť tie peniaze. Teraz jednoducho komory nemajú dôvod sa zlepšovať, lebo majú poplatky garantované zákonom,“ skonštatovala.

Szalay vidí problém aj v spôsobe, akým boli zmeny navrhnuté. „Bez diskusie, bez medzirezortného pripomienkového konania v druhom čítaní ako poslanecký ‚pozmeňovák‘ a bez toho, aby boli na to nadviazané ostatné veci v zákone. Čo za to ľudia dostanú, že zaplatia teda 45 eur? Dostanú lepšiu starostlivosť od tej komory, lepšiu podporu, viac informácií? Bude k nim komora vľúdnejšia ako doteraz alebo nie? Ja mám obavu, že pokiaľ sme nesformovali, čo za tie peniaze majú zdravotníci dostať, tak za to nedostanú nič navyše,“ vyhlásil. Skritizoval tiež, že ak zdravotník dva roky po sebe poplatok neuhradí, nebude môcť vykonávať svoje povolanie. „Ja si myslím, že tu sa bavíme nielen o veľkej drzosti, že sa to zvyšuje bez pripomienkového konania, ale bavíme sa aj o tom, že je to možno potenciálne protiústavné,“ skonštatoval.

SaS kritizuje návrh o
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Poslanci spustili petíciu proti zvyšovaniu poplatkov

V tejto súvislosti poslanci spustili petíciu proti zvyšovaniu poplatkov, ktorú podľa Bittó Cigánikovej podpísalo už vyše 1000 ľudí. Vyzvali na jej podpis nielen zdravotníkov, ale aj verejnosť. „Prosím aj svojich kolegov v parlamente, aby hlasovali naozaj za pozmeňujúci návrh zákona, ktorý sme podali a ktorý vlastne bude toto ustanovenie rušiť a vyhadzovať zo zákona,“ dodala poslankyňa.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo minulý týždeň odobril pozmeňujúci návrh z dielne poslanca Vladimíra Baláža (Smer-SD) k novele zákona o národnom zdravotníckom systéme. Ten hovorí o poplatkoch komorám v zdravotníctve za vedenie registra. Po novom by už maximálna výška poplatku nemala byť 15 eur, ale na úrovni troch percent z priemernej mesačnej mzdy stanovenej dva roky pred rokom, v ktorom sa maximálna výška poplatku určuje. Opozícia daný návrh kritizovala.

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) neskôr v reakcii na kritiku SaS zdôraznil, že návrh má priniesť zvýšenie hornej hranice pre poplatok, nie zvýšenie poplatku. Pripomenul, že nastavenie výšky majú v rukách komory. Zároveň poukázal na to, že nejde o návrh z dielne ministerstva, ale o poslanecký návrh.

Viac o téme: PoplatkyZmenyZdravotníciKomorySaSNRSR
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Slovensko sa rúti podľa
Slovensko sa rúti podľa SaS do kolapsu: Vláda klame, zadlžuje a ničí dôveru v štát
Domáce
Plán pre bratislavské zdravotníctvo
Plán pre bratislavské zdravotníctvo je hotový, no nie je nemenný, uviedol Šaško: Vyjadril sa aj k SaS
Domáce
FOTO Strana SaS chce zvolať
Strana SaS chce zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu k nehode Pavla Gašpara
Domáce
V Bratislave organizuje SaS
V Bratislave organizuje SaS protest a pochod: Žiada odvolanie šéfa SIS Pavla Gašpara
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Hazardér na diaľnici D1, od tragédie ho delil okamih! Prišiel o vodičský preukaz
Hazardér na diaľnici D1, od tragédie ho delil okamih! Prišiel o vodičský preukaz
Zoznam TV
Martin Madej nemá Ferrari ani psa Bobiho! Úskalia detskej kariéry: Banuje skorý skok do šoubiznisu?
Martin Madej nemá Ferrari ani psa Bobiho! Úskalia detskej kariéry: Banuje skorý skok do šoubiznisu?
Prominenti
Divadlo Nová scéna uvedie premiéru muzikálovej šou Pánska jazda
Divadlo Nová scéna uvedie premiéru muzikálovej šou Pánska jazda
Správy

Domáce správy

Ilustračné foto
Pomoc s vyššími splátkami hypoték prejde od decembra na banky
Domáce
Ilustračné foto
Bombové hrozby voči nemocniciam siete Penta Hospitals pokračovali v Trebišove
Domáce
Špecializovaný trestný súd sa
Špecializovaný trestný súd sa opäť zaoberá kauzou bývalého šéfa policajných odposluchov Jozefa Reháka
Domáce
Kaliňák o nových obchvatoch: Zvolen a Rimavská Sobota čakajú dôležité duálne projekty
Kaliňák o nových obchvatoch: Zvolen a Rimavská Sobota čakajú dôležité duálne projekty
Banská Bystrica

Zahraničné

Juraj Droba vo Výbore
Juraj Droba vo Výbore regiónov hovoril o prepájaní kohézie s konkurencieschopnosťou
Zahraničné
Zverejnili strašidelnú štúdiu: V
Zverejnili strašidelnú štúdiu: V magnetickom poli Zeme je obrovská diera! Následky môžu byť fatálne
Zahraničné
Petr Pavel a Filip
Ak sú Turkove výroky skutočné, diskvalifikujú ho ako ministra, uviedol český prezident
Zahraničné
Izraelský krajne pravicový minister
Kontroverzný izraelský minister Ben Gvir opäť zavítal na Chrámovú horu
Zahraničné

Prominenti

Martin Madej nemá Ferrari
Martin Madej nemá Ferrari ani psa Bobiho! Úskalia detskej kariéry: Banuje skorý skok do šoubiznisu?
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Cheryl Fergison v seriáli
Smutný pohľad na seriálovú hviezdu: Spadla na úplné dno... Rozpredáva svoje veci!
Zahraniční prominenti
Krst knihy Igora Kmeťa.
Kmeťo zažije SEN všetkých futbalových fanúšikov: Prekvapenie v Neapole od Jozefa Korbela!
Domáci prominenti
Woody Allen
Smrť Diane Keaton (†79) zasiahla aj jej EX Woodyho Allena: Dojímavé vyznanie!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Šokujúce priznanie muža z
Šokujúce priznanie muža z gastra: Toto by si z ponuky nikdy neobjednal! Nejedávajú ho ani samotní kuchári
Zaujímavosti
FOTO Lietadlo s airbagmi ovládanými
Vynález ako z hollywoodskeho trháku: Lietadlo sa pri páde zmení na obrovskú popcornovú guľu! Koniec leteckých tragédií?
Zaujímavosti
Ona má 206 cm,
Nikdy by ste neverili, že to bude fungovať: Pár šokuje internet rozdielom výšky! VIDEO Prekvapili aj hejterov
Zaujímavosti
Najtrendovejšie štvrte v Európe:
Najtrendovejšie štvrte v Európe: Tu nájdete top bary, galérie a nočný život
dromedar.sk

Dobré správy

Úvery môžu klesať až
O nulovej úrokovej sadzbe vie len polovica opýtaných: Zistite, ako ju môžete získať aj vy
Domáce
Užívame sami to, čo
Užívame sami to, čo predávame? Naša odpoveď vás možno prekvapí
plnielanu.sk
ADVERTORIÁL Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
feminity.sk
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce

Ekonomika

Zbohom drahému plynu? Košice prechádzajú na teplo z geotermálnej energie, pozrite si unikátne vrty! (foto)
Zbohom drahému plynu? Košice prechádzajú na teplo z geotermálnej energie, pozrite si unikátne vrty! (foto)
Prichádza rozhodujúci krok pre zvýšenie dôchodkov matiek: Penzie by im mohli stúpnuť aj o stovky eur ročne!
Prichádza rozhodujúci krok pre zvýšenie dôchodkov matiek: Penzie by im mohli stúpnuť aj o stovky eur ročne!
Slováci sa prispôsobujú krutej realite: Šetríme na dovolenkách, aby zostalo na potraviny a bývanie! (prieskum)
Slováci sa prispôsobujú krutej realite: Šetríme na dovolenkách, aby zostalo na potraviny a bývanie! (prieskum)
Rozpočtová rada bije na poplach: Vládny rozpočet je nereálny, dlh porastie rýchlejšie!
Rozpočtová rada bije na poplach: Vládny rozpočet je nereálny, dlh porastie rýchlejšie!

Šport

Slovensko U21 – Moldavsko U21: Online prenos z kvalifikácie majstrovstiev Európy
Slovensko U21 – Moldavsko U21: Online prenos z kvalifikácie majstrovstiev Európy
Futbalová reprezentácia do 21 rokov
Nagelsmann po vydretej výhre spomenul aj Slovensko: Máme všetko vo vlastných rukách
Nagelsmann po vydretej výhre spomenul aj Slovensko: Máme všetko vo vlastných rukách
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Trestuhodne spackaný zápas: Brazílčania vyhrávali po polčase 2:0, potom neverili vlastným očiam
Trestuhodne spackaný zápas: Brazílčania vyhrávali po polčase 2:0, potom neverili vlastným očiam
Reprezentácia
Kde iní končia, on začína: Lewandowski stále smrtiacim samopalom, kritikom poslal veľavravný odkaz
Kde iní končia, on začína: Lewandowski stále smrtiacim samopalom, kritikom poslal veľavravný odkaz
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026

Auto-moto

Sezónna údržba: ako pripraviť flotilu na extrémne počasie
Sezónna údržba: ako pripraviť flotilu na extrémne počasie
Správy
Začína sa obnova mosta na ceste II. triedy pri Veľkých Úľanoch
Začína sa obnova mosta na ceste II. triedy pri Veľkých Úľanoch
Doprava
Najväčšia hviezda autosalónu v Nitre? Toto by mohla byť ona
Najväčšia hviezda autosalónu v Nitre? Toto by mohla byť ona
Novinky
Dongfeng to v Nitre rozbalil: Európska premiéra lacného zvýšeného kombi
Dongfeng to v Nitre rozbalil: Európska premiéra lacného zvýšeného kombi
Novinky

Kariéra a motivácia

Chcete predísť stresu a vyhoreniu? Dovoľte si v práci občas nerobiť NIČ
Chcete predísť stresu a vyhoreniu? Dovoľte si v práci občas nerobiť NIČ
Motivácia a produktivita
Jeff Bezos radí mladým ľuďom: Ak chcete uspieť v podnikaní, najskôr urobte toto!
Jeff Bezos radí mladým ľuďom: Ak chcete uspieť v podnikaní, najskôr urobte toto!
Motivácia a inšpirácia
Dôchodok nie je koniec, ale začiatok. Len naň treba byť pripravený
Dôchodok nie je koniec, ale začiatok. Len naň treba byť pripravený
Motivácia a inšpirácia
Toto nie sú obyčajné „mäkké zručnosti“. Bez nich sa do roku 2030 v práci nepohnete
Toto nie sú obyčajné „mäkké zručnosti“. Bez nich sa do roku 2030 v práci nepohnete
Kariérny rast

Varenie a recepty

Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Medové kolieska: Najchutnejšie vianočné pečivo zaliate čokoládou
Medové kolieska: Najchutnejšie vianočné pečivo zaliate čokoládou
Najlepšia fazuľová polievka: Klasika, z maslovej fazule aj s údeným
Najlepšia fazuľová polievka: Klasika, z maslovej fazule aj s údeným
Výber receptov
Zápražka s červenou paprikou: Ako ju pripraviť bez zhorknutia?
Zápražka s červenou paprikou: Ako ju pripraviť bez zhorknutia?
Rady a tipy

Technológie

Nano Banana na generovanie obrázkov prichádza do Google vyhľadávania, Fotiek a NotebookLM
Nano Banana na generovanie obrázkov prichádza do Google vyhľadávania, Fotiek a NotebookLM
Umelá inteligencia
V Nemecku spustili prvú vertikálnu plávajúcu solárnu elektráreň na svete. Panely po prvýkrát stoja vo vode, nie na zemi
V Nemecku spustili prvú vertikálnu plávajúcu solárnu elektráreň na svete. Panely po prvýkrát stoja vo vode, nie na zemi
Technológie
Vieš, prečo nie sú vo vlakoch bezpečnostné pásy? Nie je to náhoda. Odpoveď je oveľa zaujímavejšia, než si myslíš
Vieš, prečo nie sú vo vlakoch bezpečnostné pásy? Nie je to náhoda. Odpoveď je oveľa zaujímavejšia, než si myslíš
Autá
POZOR! Populárny program medzi Slovákmi obsahuje závažné chyby. Je v státisícoch zariadeniach. Aktualizovať sa ho dá len manuálne
POZOR! Populárny program medzi Slovákmi obsahuje závažné chyby. Je v státisícoch zariadeniach. Aktualizovať sa ho dá len manuálne
Aplikácie a hry

Bývanie

7 pro tipov dizajnérov, ako rýchlo zlepšiť vzhľad bývania, ktoré nevyzerá dobre. Tieto zvládnete aj za jeden deň
7 pro tipov dizajnérov, ako rýchlo zlepšiť vzhľad bývania, ktoré nevyzerá dobre. Tieto zvládnete aj za jeden deň
Bývanie kúpila za 20 000 €, mesačne ju stojí menej ako 10. Do karavanu zmestila bicykel, sušiak aj masérsky stôl!
Bývanie kúpila za 20 000 €, mesačne ju stojí menej ako 10. Do karavanu zmestila bicykel, sušiak aj masérsky stôl!
Ak ceny nehnuteľností rastú, kúpa bytu môže byť výhodná, radí architektka. Kedy je však lepšie ísť do prenájmu?
Ak ceny nehnuteľností rastú, kúpa bytu môže byť výhodná, radí architektka. Kedy je však lepšie ísť do prenájmu?
Stačí aj málo a celý priestor dokáže oživiť. Farba roka 2025 prináša pokoj a hrejivosť, takto ju využijete aj doma
Stačí aj málo a celý priestor dokáže oživiť. Farba roka 2025 prináša pokoj a hrejivosť, takto ju využijete aj doma

Pre kutilov

6 najčastejších chýb, ktoré robia záhradkári pri výsadbe ovocných stromov na jeseň
6 najčastejších chýb, ktoré robia záhradkári pri výsadbe ovocných stromov na jeseň
Záhrada
Nepodceňujte kontrolu! Takto zabránite poruche plynového kotla
Nepodceňujte kontrolu! Takto zabránite poruche plynového kotla
Vykurovanie
Až tretina rodinných domov na Slovensku potrebuje renováciu. Čo bude s dotáciami na obnovu?
Až tretina rodinných domov na Slovensku potrebuje renováciu. Čo bude s dotáciami na obnovu?
Aktuality
Akú zeleninu ešte môžete vysadiť v októbri? Nielen cibuľu a cesnak, ale aj tieto obľúbené ozimné druhy
Akú zeleninu ešte môžete vysadiť v októbri? Nielen cibuľu a cesnak, ale aj tieto obľúbené ozimné druhy
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Keď láska bolí: Prečo si podvedome vyberáme mužov, ktorí nás emocionálne vyčerpávajú?
Partnerské vzťahy
Keď láska bolí: Prečo si podvedome vyberáme mužov, ktorí nás emocionálne vyčerpávajú?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Zverejnili strašidelnú štúdiu: V
Zahraničné
Zverejnili strašidelnú štúdiu: V magnetickom poli Zeme je obrovská diera! Následky môžu byť fatálne
Ostrá výmena názorov medzi
Domáce
Ostrá výmena názorov medzi Trnkom a Šutajom Eštokom po zrážke vlakov: Padli tvrdé slová, minister hovorí o hyenizme
Bývalý generál Ben Hodges
Zahraničné
Americký generál si nebral servítky: Zaútočí Rusko na NATO? My zničíme TIETO vojenské ciele
Erdogan dohováral Meloniovej.
Zahraničné
Casanova Erdogan: Počas samitu balil Meloniovú, keď na neho dýchla, prehovoril jej do duše!

Ďalšie zo Zoznamu