SaS kritizuje návrh o registračnom poplatku v komorách, spustila petíciu

BRATISLAVA - Opozičná SaS kritizuje návrh zvýšiť maximálny registračný poplatok v zdravotníckych komorách. Nesúhlasí s tým, že bol predložený bez diskusie, narýchlo a ako pozmeňujúci návrh, ktorý za vyššie poplatky negarantuje žiadnu protihodnotu. Takýto prístup voči zdravotníkom považuje SaS za nehorázny a drzý. Strana zároveň spustila petíciu proti zvyšovaniu registračných poplatkov a vyzvala na jej podpísanie. Rovnako vyzvala poslancov, aby za navrhované zmeny v súčasnom znení nezahlasovali. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informovali poslanci Národnej rady (NR) SR za SaS Jana Bittó Cigániková a Tomáš Szalay.
Bittó Cigániková skritizovala, že podľa návrhu by sa mal maximálny poplatok zvýšiť trojnásobne pre všetkých zdravotníkov. „Áno, je to maximálna suma, ale ja nepoznám komoru, ktorá vyberala nižšiu ako maximálnu sumu, naopak poznáme také, ktoré vyberali ešte viac ako zákonnú sumu. Ale toto sa umožnilo zákonom. Je to trojnásobok za nič, pretože v sektore sa v praxi zhodujeme na tom, že komory naozaj tým ľuďom nič nedávajú,“ poznamenala. Zdôraznila, že nejde o peniaze, ale o princíp.
Kroky komôr podporujú odlev zdravotníkov do zahraničia
Poslankyňa upozornila, že takéto kroky prispievajú k odlevu zdravotníkov do zahraničia, najmä do Českej republiky. Správnym riešením by podľa nej bolo komory „zdobrovoľniť“. „Nechať ich, nech robia svoju prácu cez členské príspevky, keď budú nútení robiť svoju prácu tak, aby tam tí členovia chceli byť. Aby pre nich robili právne zastúpenie, školenia atď. tak dobre, že člen si chce zaplatiť tie peniaze. Teraz jednoducho komory nemajú dôvod sa zlepšovať, lebo majú poplatky garantované zákonom,“ skonštatovala.
Szalay vidí problém aj v spôsobe, akým boli zmeny navrhnuté. „Bez diskusie, bez medzirezortného pripomienkového konania v druhom čítaní ako poslanecký ‚pozmeňovák‘ a bez toho, aby boli na to nadviazané ostatné veci v zákone. Čo za to ľudia dostanú, že zaplatia teda 45 eur? Dostanú lepšiu starostlivosť od tej komory, lepšiu podporu, viac informácií? Bude k nim komora vľúdnejšia ako doteraz alebo nie? Ja mám obavu, že pokiaľ sme nesformovali, čo za tie peniaze majú zdravotníci dostať, tak za to nedostanú nič navyše,“ vyhlásil. Skritizoval tiež, že ak zdravotník dva roky po sebe poplatok neuhradí, nebude môcť vykonávať svoje povolanie. „Ja si myslím, že tu sa bavíme nielen o veľkej drzosti, že sa to zvyšuje bez pripomienkového konania, ale bavíme sa aj o tom, že je to možno potenciálne protiústavné,“ skonštatoval.
Poslanci spustili petíciu proti zvyšovaniu poplatkov
V tejto súvislosti poslanci spustili petíciu proti zvyšovaniu poplatkov, ktorú podľa Bittó Cigánikovej podpísalo už vyše 1000 ľudí. Vyzvali na jej podpis nielen zdravotníkov, ale aj verejnosť. „Prosím aj svojich kolegov v parlamente, aby hlasovali naozaj za pozmeňujúci návrh zákona, ktorý sme podali a ktorý vlastne bude toto ustanovenie rušiť a vyhadzovať zo zákona,“ dodala poslankyňa.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo minulý týždeň odobril pozmeňujúci návrh z dielne poslanca Vladimíra Baláža (Smer-SD) k novele zákona o národnom zdravotníckom systéme. Ten hovorí o poplatkoch komorám v zdravotníctve za vedenie registra. Po novom by už maximálna výška poplatku nemala byť 15 eur, ale na úrovni troch percent z priemernej mesačnej mzdy stanovenej dva roky pred rokom, v ktorom sa maximálna výška poplatku určuje. Opozícia daný návrh kritizovala.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) neskôr v reakcii na kritiku SaS zdôraznil, že návrh má priniesť zvýšenie hornej hranice pre poplatok, nie zvýšenie poplatku. Pripomenul, že nastavenie výšky majú v rukách komory. Zároveň poukázal na to, že nejde o návrh z dielne ministerstva, ale o poslanecký návrh.