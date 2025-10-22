Cigániková provokuje Kotlára aj na diaľku: Kukuričky, šup šup, očkovanie priamo pred kamerami!

BRATISLAVA - Koniec októbra je príznačný jesennými farbami, no aj širokým výskytom respiračných a iných vírusových ochorení. Najpopulárnejšími sú azda chrípka a aktuálny covid-19. Práve prvú spomínanú chorobu chce poslankyňa Jana Bittó Cigániková vybaviť očkovaním a urobila tak verejne.
Poslankyňa liberálov sa rozhodla pre očkovanie proti chrípke a pri tejto príležitosti sa rozhodla vytvoriť aj video, kde dokonca poslala pozdrav kontroverznému splnomocnencovi vlády pre kontrolu manažovania pandémie koronavírusu Petrovi Kotlárovi. "Idem sa očkovať a pozri, aká som šťastná," povedala s náruživým úsmevom do kamery Cigániková.
Tá sa pred kamerami nechala zaočkovať proti chrípke a upozornila, že na Slovensku je až hrozivo nízke 4 až 5-percentné zaočkovanie, pričom odporúčanie WHO hovorí až o 75 percentách, hlavne pri senioroch.
Kukuričky, šup šup a pozdrav Kotlárovi
Poslankyňa pri tejto príležitosti apelovala aj na zvyšok verejnosti. "Kukuričky, šup šup sa zaočkovať proti chrípke," píše sa nad jej videom, čím Cigániková odkazovala na pomerne bizarné niekdajšie vyjadrenie Kotlára o tom, že všetci očkovaní sú geneticky modifikované kukurice.
Smrť na komplikácie spojené s chrípkou pritom podľa Cigánikovej postretne až tisíc Slovákov ročne. "Ideme na to a pozdravujem pána Kotlára," dodala s úsmevom Cigániková, ktorá sa v ďalších záberoch nechala verejne zaočkovať.