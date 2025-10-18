Petičnému výboru neumožnili odovzdať petíciu za odvolanie predsedu Klubu slovenských turistov

ŽILINA - Predstaviteľom petičného výboru neumožnili na sobotnom zasadnutí Valného zhromaždenia Klubu slovenských turistov (KST) v Žiline odovzdať petíciu za odvolanie súčasného predsedu Petra Šveca a výzvu v súvislosti s výberovým konaním na tatranských chatárov. Informovala o tom Martina Kedrová z petičného výboru s tým, že petície pošlú poštou.
„KST má nejaké poslanie, máme nejaké zásady a hodnoty. A spôsob, akým KST komunikuje, nám príde veľmi nešťastný. Sú tam aj závažné veci, kde si vedenie natáča videá v ochranných pásmach a smeje sa, že porušuje zákon o ochrane prírody, a mnoho ďalších vecí znevažujúcich prácu horskej záchrannej služby,“ zdôraznila Kedrová s tým, že vedenie KST by malo ísť príkladom, aby sa konalo v súlade so zákonom.
Organizátori petície tvrdia, že Švec svojím doterajším pôsobením poškodil dobré meno KST a spôsobil stratu dôvery medzi členmi i verejnosťou. Kritizujú najmä jeho podporu hnutiu Brat za brata, viaceré jeho rozhodnutia po nástupe do funkcie či netransparentné výberové konania na tatranských chatárov. Pod petíciu, ktorú môžu podpísať výlučne členovia KST, sa doposiaľ podpísalo takmer 400 ľudí.
Podľa organizátorov Valného zhromaždenia KST neposkytnú pred, počas ani bezprostredne po zasadnutí žiadne vyjadrenia. Informovať budú písomne v priebehu budúceho týždňa po tom, ako bude hotová zápisnica z valného zhromaždenia.