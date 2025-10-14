Tragédia v Žiline: Dôchodkyňa neprežila zrážku s cúvajúcou dodávkou na parkovisku

ŽILINA - Tragické následky mala minulotýždňová dopravná nehoda na jednom zo žilinských parkovísk. Ako informovala žilinská krajská polícia na sociálnej sieti, zrážku s cúvajúcim dodávkovým vozidlom neprežila 72-ročná dôchodkyňa.
Nehoda sa stala v piatok (10. 10.) krátko po 8.00 h na parkovisku pri autobusovej stanici. „Vodič viedol motorové vozidlo, pričom počas cúvania zachytil zadnou stranou chodkyňu. Následkom nárazu ženu strhlo pod vozidlo. Tá utrpela mnohopočetné zranenia, ktoré si vyžiadali jej okamžitý prevoz do nemocnice. Žiaľ, tam svojim zraneniam podľahla,“ uviedla polícia.
Doplnila, že v súvislosti s uvedenou tragickou udalosťou vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline už obvinil 44-ročného muža. „V prípade naďalej prebieha vyšetrovanie a z uvedeného dôvodu nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ dodala polícia.