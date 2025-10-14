Používate mobil za volantom? Polícia realizovala dopravnú akciu, kontrolovala vodičov

BRATISLAVA - Polícia počas celoslovenskej akcie zameranej na používanie telefónov a ďalšie rozptýlenia vodičov odhalila takmer 800 priestupkov a viac ako 20 trestných činov. Akcia prebiehala minulý týždeň a zaradených do nej bolo vyše 1500 policajtov. Informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilahnová.
„Najviac priestupkov bolo zistených práve za používanie telefónneho prístroja alebo iného audiovizuálneho zariadenia okrem systému ‚voľné ruky‘, a to v počte takmer 320, pričom najviac ich bolo zistených u vodičov v Bratislavskom kraji (102) a najmenej v Trenčianskom kraji (12),“ uviedla Vilahnová. Dodala, že bezpečnostné pásy nemalo takmer 400 účastníkov cestnej premávky, a to najviac v Žilinskom kraji (78) a najmenej v Nitrianskom kraji (20). Polícia deklarovala, že bude v podobných kontrolách pokračovať aj v ďalšom období s cieľom zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov premávky.