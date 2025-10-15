PRVÉ ZISTENIA z vyšetrovania zrážky rýchlikov! Doprava sa obnovovala pomaly, pri odpratávaní nastali KOMPLIKÁCIE

JABLONOV NAD TURŇOV - Slovensko sa spamätáva z vlakového nešťastia, aké sme u nás ešte nevideli. V utorok boli na mieste vyšetrovatelia a ďalšie zložky, ktoré pomáhajú odstrániť vraky vlakov. Vlaková doprava bola v nehodovom úseku Lipovník – Výhybňa Tunel, v ktorom došlo k zrážke rýchlikov R 913 a R 914 GEMERAN, dlho prerušená.
Ministerstva dopravy SR v pondelok (13. 10.) o 18:00 h začalo s odstraňovaním následkov tejto mimoriadnej udalosti. Všetky záchranné, vyšetrovacie aj technické zložky na mieste zasahovali s maximálnym úsilím, aby sa čo najskôr obnovila bezpečná prevádzka. "Odstraňovacie práce pokračujú nepretržite so striedaním čiat technikov kvôli odpočinkom. Približne o 3.00 h sa podarilo odsunúť vozne a rušeň vlaku R 914 do stanice Jablonov nad Turňou. O necelé dve hodiny neskôr, o 4.55 h, sa podarilo presunúť ďalšie dva vozne vlaku R 913 do stanice Lipovník," informovala ešte včera hovorkyňa ŽSR s tým, že v tomto bode však museli byť práce dočasne prerušené z dôvodu prípravy na technicky mimoriadne náročné odstránenie vozňa a lokomotívy, ktoré sa nachádzajú v komplikovanej polohe v zráze približne 30 až 50 metrov od koľajiska. Práve táto situácia predstavovala najväčšiu výzvu najmä vzhľadom na polohu vozňa, ktorý sa ocitol priamo na hrane zrázu.
"Keďže k týmto súpravám nie je prístup zo spodnej strany a jeden z vozňov sa nachádza v nestabilnej polohe nad zrázom, bolo nevyhnutné najskôr vyhotoviť 3D sken, ktorý posúdil riziko ich možného zosuvu. Vzhľadom na to, že techniku nie je možné z tejto polohy vyzdvihnúť štandardným spôsobom (napr. pomocou žeriavov), pristúpi sa k opatrnému a postupnému spúšťaniu vozňa smerom nadol k lokomotíve," vysvetlili ŽSR. Dodali, že v nadväznosti na tieto opatrenia v predmetnom úseku prebiehali prípravné práce
zamerané na odstránenie posledného vozňa spolu s lokomotívou. V tejto súvislosti aktívne
spolupracovali s príslušníkmi Policajného zboru SR a so starostom obce s dôrazom na zabezpečenie
maximálnej ochrany verejnosti a zamedzenie vstupu nepovolaných osôb do dotknutého priestoru.
AKTUÁLNE Posun v prípade ťažkej zrážky vlakov na východe: Polícia zadržala jedného z rušňovodičov!
Zároveň bol na miesto nehody Policajným zborom Slovenskej republiky vyslaný dron zo Spišskej
Novej Vsi, ktorý mal vyhotoviť fotodokumentáciu miesta. Po vyhodnotení a následnom odsúhlasení PZ SR sa pristúpilo k samotnému spusteniu a odstráneniu vozňa.
V utorok večer nakoniec informovali, že vlakovú dopravu na trati pri Jablonove nad Turňou obnovili po jednej traťovej koľaji. „Vlaky úsekom prechádzajú zníženou rýchlosťou desať kilometrov za hodinu,“ uviedol vlakový dopravca. Ministerstvo dopravy avizovalo, že dopravu na železničnej trati medzi Jablonovom nad Turňou a Lipovníkom v okrese Rožňava pravdepodobne obnovia v utorok pred polnocou. Železnice Slovenskej republiky v utorok večer finišovali s opravami trate a zvyšky poškodených vlakov boli už z miesta odvezené.
Prvé zistenia z vyšetrovania
Vyšetrovanie nehody naďalej prebieha a hoci existuje viacero možných scenárov jej priebehu, presnú príčinu určí až záver vyšetrovania. "Pre Železnice Slovenskej republiky zostáva bezpečnosť naďalej najvyššou prioritou. Na základe doterajších zistení možno konštatovať, že jeden z rýchlikov sa nachádzal približne o 100 metrov ďalej, než sa mal nachádzať. Či išlo o dôsledok technickej poruchy, ľudského zlyhania alebo iného faktora, bude predmetom ďalšieho vyšetrovania," informuje hovorkyňa ŽSR.
VIDEO zo zásahu pri vlakovom nešťastí
Dodáva, že trať je v danom úseku vybavená počítadlami osí, ktoré nám poskytnú dôležité dáta pre vyšetrovanie, vrátane presného času a miesta, kedy vlak prešiel konkrétnym bodom trate. "Tieto informácie zohrávajú kľúčovú úlohu pri rekonštrukcii udalostí a analýze okolností nehody," uvádza ŽSR.
Podpora od partnerov V4
Včerajšie udalosti zasiahli aj partnerov ŽSR vo V4 a v súvislosti s mimoriadnou udalosťou vyjadril
generálny riaditeľ spoločnosti MÁV hlbokú a úprimnú podporu všetkým železničným partnerom.
Zdôraznil význam solidarity a podpory železničnému sektoru a účastníkom tragickej nehody poprial veľa síl v tomto náročnom období. "Bezpečnosť železničnej dopravy predstavuje jednu zo základných priorít nášho odvetvia. Je preto naším spoločným záujmom zabezpečiť, aby bola za všetkých okolností udržiavaná na čo najvyššej úrovni. Verím, že musíme aj naďalej vynakladať maximálne úsilie, aby sme cestujúcim poskytli čonajbezpečnejšie a najspoľahlivejšie podmienky," uviedol.
Brutálna RANA, ľudia padali zo sedačiek! FOTOgaléria z miesta vlakového nešťastia: Hrôza, emócie a zomknutie sa
Osobný telefonát prijal generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky Ivan Bednárik aj od generálneho riaditeľa Správy železníc Jiřího Svobodu, ktorý ponúkol pomoc v prípade potreby
nasadenia nehodového žeriava na odstraňovanie následkov nehody. "Našťastie sa nám situáciu
podarilo zvládnuť vlastnými kapacitami, nachádzali sme sa v geografickej polohe, kde bolo
rýchlejšie zasiahnuť s našou technikou. Ak by sa však podobná nehoda stala bližšie k hraniciam, určite by som túto ponuku využil. Našťastie to vyzerá tak, že do zajtrajšieho dňa sa nám podarí odstrániť všetky následky nehody, aj napriek technickej náročnosti ich odstraňovania," vyjadril sa generálny riaditeľ ŽSR Ivan Bednárik.
"Vyjadrujem v mene všetkých železničiarov účasť každému, koho sa táto nehoda osobne dotkla, a zároveň ďakujem všetkým zložkám integrovaného záchranného systému za ich nasadenie a profesionalitu v týchto náročných chvíľach," dodal Bednárik.