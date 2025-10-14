Brutálna RANA, ľudia padali zo sedačiek! FOTOgaléria z miesta vlakového nešťastia: Hrôza, emócie a zomknutie sa

JABLONOV NAD TURŇOU - Pondelok (14. 10.) sa do našej histórie zapíše hrubým písmom - odohralo sa vlakové nešťastie, aké si Slovensko nepamätá. Pri obci Jablonov nad Turňou sa zrazili dva rýchliky plné ľudí. Len zázrakom brutálnu zrážku prežili všetci cestujúci, no siedmi skončili v nemocnici v kritickom stave. Jeden z nich je po operácii stále vo vážnom stave. Nehodu vyšetruje polícia.
Veľká FOTOGALÉRIA: Zábery z miesta vlakového nešťastia
Včera dopoludnia došlo v okrese Rožňava k vážnej vlakovej nehode, pri ktorej sa zrazili rýchliky R 913 a R 914 Gemeran. K zrážke došlo krátko po 10.00 h pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou. Vlaky sa zrazili na mieste, kde sa trate križujú – prechádzajú do jednokoľajovej trate. Vo vlakoch sa v tom čase nachádzalo takmer 100 ľudí, väčšina z nich sa zranila. Sedem ľudí evidovali v pondelok zdravotníci v kritickom stave, 14 osôb utrpelo stredne ťažké poranenia a 48 sa zranilo ľahko. Celkovo triážou prešlo 91 ľudí. Jeden zo zamestnancov Železničnej spoločnosti Slovensko utrpel vážnejšie zranenia, ostatní traja zamestnanci boli v poriadku. Na mieste zasahovali všetky zložky Integrovaného záchranného systému - hasiči, policajti, zdravotní záchranári, vrtuľníková záchranná zdravotná služba.
VIDEO z miesta nešťastia
V košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura ošetrili 33 pacientov, z toho štyria boli v ťažkom stave v bezprostrednom ohrození života, deväť malo závažné poranenia, ostatní boli ľahko zranení. Medzi pacientmi bola aj žena z Vietnamu či tehotná žena. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove poskytla zdravotnú pomoc 12 pacientom. Jeden z nich utrpel ťažké zranenie, 11 pacientov bolo ošetrených s ľahšími zraneniami. Nemocnica v Rožňave prijala šiestich pacientov. Dvaja pacienti s ťažkými zraneniami museli podstúpiť operačný zákrok. Ďalší štyria pacienti boli prijatí so stredne ťažkými a s ľahšími zraneniami.
Opisy svedkov, ľudia padali zo sedačiek
Jeden cestujúcich opísal, čo sa stalo na mieste nešťastia. "Je to otrasne tam rozbité, také niečo zúfalé som ešte nevidel. Ja som sedel chrbtom k smeru jazdy, to bola strašná rana. Všetko lietalo a ľudia, ktorí sedeli celom k smeru jazdy, tí padali zo sedačiek," opísal dramatické momenty zrážky rýchlikov pre STVR. Podľa jeho slov vlak smerujúci z Košíc stál a rýchlik zo smeru od Zvolena do neho napálil v plnej rýchlosti.
VIDEO, ktoré zachytáva jeden z rýchlikov, potom počuť ranu ako z dela
Na sociálnej sieti sa bezprostrednej po nehode vyjadrila ďalšia z cestujúcich, no z druhého rýchlika. "Som z vlaku zo smeru na Košice. Ledva sme vyšli z tunela a bol strašný naraz. Nerozumiem, ako sa toto môže v dnešnej dobe stať! Našťastie všetci cestujúci žijeme! Chvalabohu! Neviem ako sú na tom rušňovodiči," napísala na Facebooku. Rýchlik, ktorý bol v pohybe, sa prepadol z trate. Niekoľkí cestujúci ostali po zrážke zakliesnení.
Záchranné zložky a ľudia sa zomkli
Vlakové nešťastie ukázalo, že v ťažkých chvíľach nerozhoduje, kto má akú hodnosť či funkciu. Zábery na miesto nešťastia vzbudzovali hrôzu, na druhej strane ale aj silné emócie pri pohľade na to, ako sa všetky záchranné zložky, zamestnanci Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) aj cestujúci zomkli a navzájom si v mimoriadne ťažkých chvíľach pomohli.
"Včerajší zásah ukázal, že ak ide o život, všetci ťaháme za jeden povraz. Nik nehľadel na to, kto je riaditeľ a kto zástupca. V takýchto chvíľach zranení potrebujú svojho anjela strážneho – niekoho, kto im pomôže do bezpečia, vezme do rúk nosidlá a urobí, čo treba," opisuje svoje pocity aj polícia.
Hasičský a záchranný zbor v pondelok popoludní informoval, že všetci pasažieri vrátane rušňovodičov boli po zrážke rýchlikov úspešne zachránení a nachádzajú sa v bezpečí. Na mieste zasahoval aj hasičský dron s termokamerou, ktorý monitoroval priestor z hľadiska rizika vzniku požiaru.
Na miesto prišiel aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) a minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). Taktiež aj zástupcovia vlakového dopravcu - Železničnej spoločnosti Slovensko a správcu železničnej infraštruktúry - Železníc Slovenskej republiky.
Pravdepodobne zlyhal ľudský faktor, polícia začala trestné stíhanie
Minister vnútra Šutaj Eštok vyhlásil, že podľa predbežných informácií nejde o systémovú chybu, ale zlyhanie ľudského faktora. Podľa ministra dopravy Ráža má viac ukázať vyšetrovanie v priebehu najbližších týždňov. Rušňovodič jedného z vlakov bol na mieste podrobený dychovej skúške aj testu na prítomnosť omamných a psychotropných látok s negatívnym výsledkom. Druhý rušňovodič bol pre zranenia letecky transportovaný do nemocnice, kde mu bude odobratý biologický materiál na zistenie prítomnosti alkoholu a drog.
Polícia začala v súvislosti s nehodou trestné stíhanie pre všeobecné ohrozenie. Na dokumentovanie na mieste využila služobný dron aj 3D skener a na prehliadanie širšieho okolia nehody nasadili aj služobné psy. Škody po nehode evidujú na rušňoch aj vagónoch, čiastočne aj na trati. Trať uzavreli. Generálny riaditeľ Železníc SR Ivan Bednárik predpokladá, že ak to vyšetrovateľ umožní, trať by mohli sprejazdniť v utorok (14. 10.).