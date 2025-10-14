AKTUÁLNE Posun v prípade ťažkej zrážky vlakov na východe: Polícia zadržala jedného z rušňovodičov!

JABLONOV NAD TURŇOU - V prípade pondelkovej vážnej nehody dvoch vlakov na východe Slovenska nastal posun. Polícia informovala, že jeden z rušňovodičov bol zadržaný, obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do cely policajného zaistenia.
Dokumentovanie vážnej železničnej nehody, ku ktorej došlo včera dopoludnia v katastri obce Jablonov nad Turňou, pokračovalo počas celej noci a neskončilo odchodom poslednej sanitky z miesta. "Na mieste zostali kriminalisti, kriminalistickí technici, psovodi so služobnými psami, policajti oddelenia železničnej polície, ako aj pracovníci ŽSR so svojou technikou," uviedla polícia.
Počas celej noci policajti dohliadali, aby sa do havarovaných vlakov nedostali nepovolané osoby a aby sa osobné veci cestujúcich dostali späť k svojim majiteľom. ŽSR zároveň pracovali na tom, aby bola trať v čo najkratšom čase sprejazdnená.
Polícia tiež informovala, že jeden z rušňovodičov bol zadržaný. "Rožňavský policajný vyšetrovateľ vykonáva procesné úkony s rušňovodičom jedného z vlakov, ktorý bol zadržaný, obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do cely policajného zaistenia," uviedla polícia. Rušňovodič druhého vlaku bol po vyslobodení z rušňa s ťažkými zraneniami letecky prevezený do nemocnice.
V súvislosti s nehodou bolo začaté trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. Vyšetrovanie a všetky potrebné procesné úkony naďalej pokračujú.