Šutaj Eštok sa chce stretnúť s predstaviteľmi Únie miest Slovenska po rokovaní vlády

BRATISLAVA - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) by sa chcel stretnúť s predstaviteľmi Únie miest Slovenska (ÚMS) po stredajšom (15. 10.) rokovaní vlády. Uviedol to na utorkovej tlačovej besede na novinársku otázku. Tá sa týkala výzvy ÚMS, ktorá chce stretnutie s ministrom na tému rastúcej kriminality.
Šutaj Eštok spresnil, že na stretnutie s predstaviteľmi ÚMS má pripravené konkrétne čísla a štatistiky. „Myslím, že nám obom, aj ministerstvu vnútra, ale aj im, ide o to, aby sa na Slovensku žilo bezpečne. Musíme si povedať, kde vnímajú problémy oni,“ poznamenal Šutaj Eštok. Minister pripomenul svoj nesúhlas s tvrdením, že s rastúcou kriminalitou súvisí novela trestných kódexov. S ÚMS sa chce baviť o tom, čo vedia urobiť pre to, aby sa ľudia na Slovensku cítili bezpečne. „Je to aj mojím záujmom ako ministra vnútra. Verím, že debata v tomto týždni bude vecná a konštruktívna, pretože takú sme mali vždy so zástupcami samosprávy,“ dodal Šutaj Eštok.
Okamžité stretnutie k rastúcej kriminalite
ÚMS v pondelok (13. 10.) požiadala Šutaja Eštoka o okamžité stretnutie k rastúcej kriminalite. Rovnako žiadala, aby sa na stretnutí zúčastnil aj splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško. Argumentuje, že zhoršenie bezpečnostnej situácie má i sociálny rozmer a vyžaduje si koordinované riešenie. Medzi požiadavky ÚMS patrí aj urýchlená novelizácia Trestného zákona či rozšírenie právomocí mestských polícií. Informačné systémy štátu a samospráv by podľa nej mali byť prepojené.