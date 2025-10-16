Nešli domov! Poslanci aj dnes pokračujú v rokovaní až do polnoci

(Zdroj: TASR/Martin Baumann)
BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok podobne ako v stredu (15. 10.) pokračujú v rokovaní aj po 20.00 h. Podľa v stredu schváleného procedurálneho návrhu majú rokovať do polnoci.
archívne video
Tlačová konferencia strany SaS k prvej schôdzi Národnej rady SR po prázdninách (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
Parlament vo štvrtok podvečer dokončil rozpravu o návrhu rozpočtu na budúci rok. Následne prešiel sériu ďalších návrhov z dielne Ministerstva financií (MF) SR a pokračuje v rokovaní o ďalších bodoch programu aktuálnej schôdze. V piatok by mali poslanci rokovať od 9.00 h. Podobne ako vo štvrtok ani v piatok hlasovať nebudú, najbližšie hlasovanie ich čaká budúci týždeň v utorok (21. 10.).